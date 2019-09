Noticias

25-09-2019

PATAGONES

Para Zara la Casa Peronista es del peronismo que no quiere a Curetti

El intendente de Patagones se refirió a la Unidad Básica que abre sus puertas pidiendo el voto a Fernández y Kicicloff y que a nivel local promueve el corte de boleta y el voto a José Luis Zara.

En el marco de la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal a Patagones, y en rueda de prensa, la gobernadora respondió a la consulta sobre la opinión que le merece la creación de este espacio que promulga el corte de boleta.

“La verdad que cada bonaerense cuando entra al cuarto oscuro decide, ellos tienen todo el poder, más allá de lo que cada sector político pueda proponer”, respondió la gobernadora.

Inmediatamente y antes que se le realizara una nueva pregunta a la mandataria provincial, el intendente José Luis Zara interrumpió y manifestó: “en eso vamos a ser claros, lógicamente hay una interna del peronismo y no están de acuerdo con el ex intendente”, concluyó.

“Estamos escuchando ese voto que no estuvo conforme”

En reunión con militantes y allegados, la gobernadora bajó un mensaje de optimismo. Reconoció puertas adentro de la rural que el de las PASO no era el resultado esperado, pero marcó optimismo para revertir la historia.

“Estamos escuchando ese voto que no estuvo conforme”, dijo a los medios. “Así como hubo millones de bonaerenses que nos acompañan, hay otros que dijeron no me alcanza, esperaba más, esto no es suficiente, la estoy pasando mal. A ellos hay que escucharlos, pero más allá de la elección, porque hoy estamos gobernando”, expresó.

