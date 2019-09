Noticias

22-09-2019

Weretilneck se tiene fe para ganar las elecciones de octubre

El gobernador aseguró que Juntos se impondrá en senadores si baja la cantidad de votos nulos por tener mal hecho el corte de boleta.

Juntos Somos Río Negro piensa ganar en octubre en el tramo de senadores y meter dos representantes en la Cámara Alta del Congreso. Así lo afirmó el gobernador Alberto Weretilneck. El primer candidato a senador por el oficialismo aseguró que dan los números para lograr el objetivo, ya que aunque en las PASO perdieron por 50 mil votos, hubo más de 100 mil sufragios nulos.

“Creemos que es probable meter dos senadores, nos separan 55 mil votos. Hay 104 mil votos anulados que no sirvieron, por eso creo que lo podemos lograr”, manifestó al sitio barilochense El Cordillerano.

Weretilneck ratificó que la campaña electoral se centrará en el corte de boleta, para que no sean impugnados los votos para Juntos, que no lleva candidato a presidente. El objetivo es que “los 104 mil votos nulos que hubo el 11 de agosto no vuelvan a repetirse. La gran mayoría de esos votos habían decidido votarnos a nosotros. La idea es que ahora no se pierdan”, manifestó el líder de Juntos.

“Haremos una campaña electoral focalizada en esto, en no perder el voto, no votar nulo, no votar en blanco y sí verde. Creemos que podemos ganar la elección, pero va a depender del modo en que se corte la boleta, porque no tenemos problema de intención de voto, ya que el rionegrino nos quiere votar. El tema es que podamos resolver este tema del arrastre nacional”, concluyó Weretilneck.