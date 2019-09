Noticias

15-09-2019

Todas las Noticias

BARILOCHE

Imputan a un hombre por homicidio culposo tras reformular cargos

El juez de Garantías Juan Martín Arroyo hizo lugar a la reformulación de cargos en relación a un sujeto a quien de manera anterior la fiscalía había imputado por lesiones graves culposas, ocurridas en el marco de un siniestro vial.

Luego del fallecimiento de la víctima, la fiscal Betiana Cendón y el abogado apoderado querellante de la víctima, Juan Manuel Ruggli, solicitaron se lo imputara como autor de homicidio culposo. El juez hizo lugar y concedió un mes de plazo para culminar la investigación y/o arribar a un acuerdo pleno de juicio abreviado.

El hombre imputado fue asistido por el abogado particular Juan Ignacio Sarmiento y optó por no prestar declaración . Tanto él, como su abogado , no objetaron la formulación efectuada. El hecho ocurrió el 16 de Setiembre de 2018 en inmediaciones del km. 23,700 de la Avda. Bustillo. En la oportunidad A. P., argentino, mayor de edad, se desplazaba en sentido Oeste -Este, conduciendo su automotor “Suzuki Grand Vitara” a 85 kilómetros por hora. En esa oportunidad invadió la banda de circulación contraria y embistió a otra persona, de sexo masculino, que circulaba por la ruta. A raíz de las lesiones sufridas, el hombre embestido, no evolucionó favorablemente y falleció de manera posterior.

La nueva calificación es homicidio culposo por conducción imprudente y negligente. En la audiencia, el Ministerio Público señaló que trabaja con los profesionales del Cuerpo Médico Forense, para ratificar el nexo causal . Por otro lado informó que de manera conjunta con la defensa y la querella, se evalúa la posibilidad de arribar a un acuerdo pleno de juicio abreviado.