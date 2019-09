Noticias

13-09-2019

EPP repudia incumplimientos de la empresa de colectivos

Una publicación que realizó Encuentro Progresista y Popular -EPP-, el espacio que lleva a Matías Chironi como candidato a Intendente y a Mariana Arregui como Presidenta del Concejo Deliberante de Viedma, da cuenta de los reclamos históricos que aquejan a

En la nota, repudian «los incumplimientos del Servicio en general, a cargo de la Empresa y, a su vez, la falta de control pertinente por parte de la gestión Municipal».

El reclamo de la ciudadanía se vio reflejado en la Ordenanza Nº 7820, sancionada en 2016, a iniciativa de la Concejala Mariana Arregui -PS-, que crea el Ente de Control de Transporte Público de Pasajeros.

ECTPP-, «herramienta que permite sistematizar los reclamos y dificultades históricos, caracterizándose por ser un espacio de participación ciudadana, con representación de todos los sectores de nuestra sociedad y constituyéndose como interlocutor válido ante el Municipio», indica la nota. Vale aclarar que hasta el día de la fecha, la Ordenanza no fue reglamentada, lo que hizo que representantes de distintas organizaciones sociales se encuentren desde hace más de un año para conformar el ECTPP.

«Desde Encuentro Progresista y Popular repudiamos la actitud pasiva y flexible del Municipio hacia la empresa, desoyendo las demandas de las y los ciudadanos, vulnerando el derecho de cada uno a un transporte público de calidad», indican en la publicación y agregan; «los reclamos recurrentes que expresan los usuarios son; regularización de recorridos y frecuencias, boleto estudiantil gratuito, regularización del servicio interurbano, regularización de tarjeta SUBE Y VIEDMABUS, descuentos correspondientes a los sectores diferenciados -jubilados, trabajadores, estudiantes, personas con discapacidad, etc.-, aumento desmedido que afecta a los vecinos y vecinas de el Cóndor, boleto comarcal (quienes trabajan o estudian en Patagones deben pagar más de 4 boletos para poder realizar sus actividades)».

En uno de los tramos finales de la nota, Encuentro hace hincapié en la responsabilidad que tiene Ejecutivo Municipal por no hacer cumplir las ordenanzas vigentes y desatender su rol de contralor «mientras se promueve el monopolio y mayor riqueza para un privado, el pueblo tiene que decidir si tomar el cole o comprar comida, si tomar el cole o caminar 20 cuadras, si tomar el cole o no ir al hospital, si tomar el cole o dejar de ir a Educación Física, si tomar el cole o no poder ver a tus amigos, sacar fotocopias». «Tomar el cole no debería ser un lujo, ES UN DERECHO», indican.