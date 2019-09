Noticias

12-09-2019

Todas las Noticias

EMERGENCIA ALIMENTARIA

Merenderos de Viedma plantean su realidad

Ante el planteo de algunos referentes de merenderos y comedores de la ciudad de no haber sido convocados a la Mesa de la Emergencia Alimentaria, la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Maria Eugenia Rodríguez, manifestó que "pueden acercar

La funcionaria expresó que se está trabajando en conjunto, con los registros que aportaron los merenderos y comedores, y asistiendo con alimentos.

Rodríguez indicó que "estamos escuchando a todos los merenderos que se acercan, tenemos un registro de los trabajos anteriores que se venían haciendo y estamos llegando con el recurso que tenemos, que no es infinito, a los merenderos que conocemos o que por lo menos en algún momento pudieron presentar alguna documentación de las familias que asisten".

La secretaria detalló que "los estamos recibiendo, los estamos convocando nuevamente a la mesa que se vuelve a reunir el viernes, y bueno, distribuiremos lo que hay en las familias que tenemos".

"Queremos que se acerquen, que los vamos a atender, que lleven algún registro de las familias que están atendiendo, para no dejarlo para más adelante", explicó Rodríguez.

Mientras agregó que "estamos tratando de cruzar datos, no para no dar, sino para que llegue a todos, porque hay quienes reciben cosas y quienes no reciben nada".

En cuanto al aporte que se realiza desde el municipio, la funcionaria detalló que "estamos haciendo un aportes en alimentos. Donde la idea es que los alimentos que se distribuyen sean los más saludables posibles, por ejemplo antes le dábamos harina, ahora le damos el pan hecho porque el gas es caro".

"Además estamos haciendo gestiones para poder avanzar en la cuestión nutricional", finalizó.

Diario La Palabra