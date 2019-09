Noticias

11-09-2019

Pichetto:“En el gobierno hay depresión”

Miguel Pichetto, senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, admitió este lunes que dentro del Gobierno existen “algunas visiones de depresión” y llamó a “dar la pelea electoral” de cara a octubre, a la vez que pidió a funcionarios del o

“Yo siempre dije las mismas cosas, no he cambiado mucho, sigo pensando de la misma manera. Si alguien se preocupa, me gustaría que me lo dijeran de frente. Yo he venido sosteniendo un mensaje claro y creo que hay que dar la pelea electoral. Este tema no está cerrado, esta historia no está escrita todavía”, sostuvo Pichetto.

En diálogo con La 990 recogido por Parlamentario.com, el legislador reconoció que al interior del Gobierno hay “algunas visiones de depresión” por la derrota en las PASO frente al candidato Alberto Fernández, pero enfatizó: “La política implica no resignarse, dar pelea, no darse por vencido aun vencido”.

Por eso, remarcó “la necesidad de que el Gobierno se pare frente al escenario electoral con el convencimiento de todos sus actores de que esta es una elección distinta”.

En otro orden, el compañero de fórmula de Mauricio Macri calificó como “una pavada, una estupidez y una tontería” la versión que lo ubica como posible titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) en caso de que el oficialismo no sea reelecto.

“Yo no miré las encuestas para ver cómo estaba cuando asumí este compromiso. Todo concluye en la vida de un hombre o de una mujer. Yo no dramatizo este momento. Si me toca perder, no voy a dejar la política; voy a hacer política afuera del cargo público, y si tengo que ir a mi casa a realizar mi actividad como abogado no es el fin de nada, es un nuevo comienzo”, confesó.

Por otra parte, Pichetto rechazó el planteo de la oposición para declarar la emergencia alimentaria, al preguntarse “por qué el Congreso tiene que actuar en un tema en el que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los Poderes Ejecutivos provinciales tienen todas las herramientas para ayudar a los sectores más necesitados”.