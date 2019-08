Noticias

07-08-2019

Insisten con una tarifa eléctrica subsidiada para el que no tiene gas de red

El legislador Alejandro Ramos Mejía (Bloque Frente de Todos), retomó el Proyecto de Ley que establece una tarifa eléctrica subsidiada durante el invierno para quienes no cuentan con gas natural.

Acompañado por sus pares Nicolás Rochas, Edith Garro, Jorge Vallazza, Marcelo Mango, María Grandoso, Carina Pita, Luis Albrieu, Javier Iud, Raúl Martínez y María Maldonado, volvió a insistir en la iniciativa que perdió estado parlamentario debido a la negativa del gobierno de Río Negro de darle tratamiento en la Comisión de Planificación de la Legislatura.

De esta manera se busca establecer un subsidio en la tarifa eléctrica para aquellos rionegrinos que no pueden acceder al servicio de gas de red y dependen -entre otras- de la energía eléctrica para calefaccionarse. En este sentido se compensa el consumo extraordinario, producto de las necesidades calóricas de usuarios residenciales que carezcan de suministro de gas durante los meses de mayo a septiembre inclusive.

El proyecto que fue presentado hace más de un año busca acompañar a los usuarios que utilizan la energía eléctrica para calefacciones, por no contar con red de gas natural. Para terminar Alejandro Ramos Mejía y Nicolás Rochas indicaron que “consideramos importante presentar nuevamente el proyecto, que lamentablemente no ha sido tratado en la Legislatura Provincial. Es necesario implementar el debate para garantizar la equidad en materia de tarifas, especialmente considerando aquellos rionegrinos que no pueden acceder a todos los servicios básicos”.