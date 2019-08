Noticias

05-08-2019

De Rege ganó la interna radical de Viedma

Con la participación de un 20% del padrón electoral, el candidato del oficialismo municipal obtuvo cerca del 60% de los votos. Desde el Comité destacan la participación de afiliados. De Rege convocó a la unión para seguir al frente del municipio.

Sorprendió la participación en la interna de la Unión Cívica Radical (UCR) de Viedma que este domingo duplicó las expectativas.

De acuerdo a la primera información que se difundió, Mario De Rege y Pedro Sánchez de la lista 13 (Blanco, Rojo y Verde) ganaron con 598 votos a favor frente a 399 de la lista 135 (Violeta) que llevó a Juan José García Pinasco y Genoveva Molinari.

Si esos números se ratifican, la participación habría sido de 997 afiliados y los guarismos darían un 59,9% frente al 40,1%. Resta aún conocer cómo quedaría conformada las listas al Concejo Deliberante y Tribunal de Contralor que se definen con el Sistema D´Hondt.

Apenas conocidos los resultados, De Rege salió al patio del comité ubicado en Scheroni 331 para felicitar públicamente a la otra lista.

"Entre todos hicimos una gran elección, no para nosotros, sino para la Unión Cívica Radical", expresó ante militantes de los distintos sectores para luego convocar a que "todos juntos vayamos a buscar al resto de los vecinos de Viedma para ganar el 6 de octubre la elección municipal".

Mientras hablaba, alguien de la lista opositora intentó interrumpir su discurso. "No, eso es perder, es un papelón. Lo que están haciendo es un papelón" comenzó a decir elevando la voz. Finalmente, el hombre se retiró con el grupo que lo rodeaba y solo quedaron los referentes García Pinasco y Molinari, entre otros.

De Rege no interrumpió su discurso. "Si estamos juntos lo podemos lograr, mirando para adelante y yendo a buscar a la gente que siempre nos votó, a los vecinos de Viedma y sobre todo desde la propuesta, como hicimos la campaña, con respeto, desde la propuesta", expresó para destacar las bases que dejaron las gestiones de Nano Chironi, Jorge Ferreira y José Luis Foulkes.

Finalmente, planteó que desde mañana trabajarán para elaborar una propuesta electoral "entre todos los que quieran hacer su aporte" entre quienes mencionó a los radicales y los independientes, y a "nuestros aliados dentro de estas elecciones como el ARI, como el PRO, como la Democracia Cristiana".

Por su parte, Pedro Sanchez manifestó que "fue un buen resultado". "La lista 135 hizo una muy buena elección y me parece que lo importante es que hubo 1000 afiliados que se acercaron a votar a una interna que es un hecho inédito en los últimos años para cualquier partido en la ciudad y son números que no se veían por lo menos desde hace 10 años en ningún partido", subrayó.

Justamente esa será una de las cartas más fuertes del radicalismo para sumar al resto de los partidos minoritarios con quienes buscan cerrar una alianza.

Al respecto, Sánchez manifestó que "le da una fuerza diferente a la Unión Cívica Radical en el marco de la alianza Somos Viedma como para encarar la campaña general para el 6 de octubre".

"La integración en la interna se resuelve con el Sistema D´Hondt como corresponde y el radicalismo es el tronco principal de la alianza tanto con el ARI como con el PRO y seguramente apoyarán la candidatura de Mario De Rege a la Intendencia", añadió y concluyó señalando que "ninguno de los partidos tienen 1000 afiliados en Viedma y nosotros hicimos una interna con 1000 afiliados".

Un padrón sobredimensionado y con afiliados que nunca se afiliaron

El presidente del Comité local, Marín Perez Morando reconoció durante la jornada que no saben exactamente cuántos afiliados reales tiene el Padrón Electoral de la UCR porque no se actualiza desde hace años.

Según afirmó, rondaría los 4.700 afiliados pero "no es un padrón real porque hay mucha gente que no participa y que no se ha desafiliado".

En una depuración para transparentar la afiliación radical deberían incluirse no solo las personas que no participan sino quienes figuran sin haberse afiliado. VDM Noticias recibió información de un caso que podría no ser el único.

