Noticias

04-08-2019

Todas las Noticias

Llega a juicio el homicidio de Silvia Vásquez Colque

Finalizó la audiencia de control de acusación, última instancia previa al debate. La fecha la definirán en los próximos días. Un hombre que fue pareja de la mujer y padre de sus hijos está acusado del hecho y de haber ocultado el cadáver.

Culminó hoy la audiencia de control de acusación en el marco del caso que investiga el femicidio de Silvia Vásquez Colque. Esta instancia se constituye como la última antes de que comience el debate oral y público que se desarrollará para probar la culpabilidad o no de su pareja en el hecho que la acusación le endilga, informó el Ministerio Público Fiscal.

La Oficina Judicial determinará en los próximos días la fecha de inicio del juicio y quiénes serán los tres jueces que conformarán el Tribunal.

El acusado es Marcos Thola, padre de los hijos de la mujer.

Está imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio)”.

En la audiencia desarrollada hoy tanto la acusación compuesta por la fiscal Paula Rodríguez Frandsen y el abogado querellante Favio Igoldi, como la Defensa, ejercida por la defensora oficial Graciela Carriqueo, consensuaron aquellos aspectos que no serán objetos de discusión en el debate oral y público por encontrarse acreditados.

Entre los mismos, las partes convinieron que ninguno de los elementos encontrados en diversos rastrillajes (entre ellos un llavero, cabellos humanos y una prenda íntima) pertenecen o tienen relación con la víctima. Esto luego de que tales precisiones las brindaran los estudios genéticos realizados en el Laboratorio regional de Genética forense de Bariloche, cotejando rastros de los mismos con muestras tomadas a la hija de Silvia Vásquez Colque.

Entre las convenciones se cuenta además que la mujer no utilizó servicios de transporte de larga distancia de empresas puntuales (mencionadas en la audiencia), que darían cuenta de que por esos determinados medios de transporte, no abandonó la ciudad; y que el hombre en una entrevista mantenida con su defensor en el marco de otra causa, confirmó que su pareja se había ausentado de su domicilio.

La condena obtenida en dicho caso, iniciado por lesiones agravadas perpetradas por el imputado a la víctima, también será considerada prueba en el debate futuro.

El Juez Marcelo Chironi aceptó tales convenciones para detallar luego la totalidad de los testimonios que se escucharán en el juicio, entre ellos el de amigas de la víctima incluyendo a quien realizó la denuncia de su desaparición, familiares del imputado que compartieron con la pareja la noche previa a la desaparición y diversos peritos.