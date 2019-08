Noticias

28-08-2019

Todas las Noticias

Para Carreras, la deuda provincial "es manejable"

La gobernadora electa se refirió a los compromisos que recibirá su gestión.

La gobernadora electa, Arabela Carrera, aseguró que “la situación financiera de Río Negro es manejable”. Así lo aseguró al referirse al déficit fiscal de la provincia y los compromisos de pago que deberá asumir en su gestión, sobre todo la deuda en dólares.

En ese sentido, Carreras señaló que asumirá “en un contexto nacional muy desfavorable, no solo para Río Negro, sino para la mayoría de las provincias”, mientras que aseguró que “lo que hoy se discute con Nación no es auspicioso”. De todas maneras, dijo que cuenta con un grupo de trabajo con mucho potencial, y confió en poder salir adelante. “Gobernar es hacerlo no solo en los buenos tiempos, sino también en los regulares y malos”, agregó.

Respecto de su posicionamiento nacional, la futura gobernadora dijo que tiene contactos con el Frente de Todos y con el actual gobierno. “Juntos es una fuerza abierta al diálogo”, puntualizó.

Mientras que, en relación con las PASO, Carreras destacó el respaldo que obtuvo en las urnas Juntos Somos Río Negro. “Nos deja la posibilidad de crecer aún más con miras a octubre, en base a la cantidad de votos en blanco y nulos registrados”, remarcó.

En cuanto a su relación con los gremios estatales, adelantó que habrá voluntad de diálogo con todos. “Acá no hay cuestiones personales. Lo importante es tener un equilibrio distributivo de los ingresos, sin perjudicar a los trabajadores”, concluyó.

Los desafíos para la próxima gestión



Momentos difíciles

La gobernadora electa, Arabela Carreras, admitió que el contexto nacional en el que le tocará asumir no es el mejor. De todas maneras, dijo que confía en su equipo de trabajo y en la situación financiera en la que se encuentra el Estado provincial.

Relación con Nación

Si bien reiteró que Juntos Somos Río Negro mantendrá su posicionamiento provincial, alejado del maniqueísmo nacional, Carreras aseguró que tiene contacto con integrantes del Frente de Todos y también con gente del actual gobierno nacional.