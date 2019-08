Noticias

27-08-2019

Zagari irá a juicio político por la causa Atahualpa

La Procuración General decidió acusar a Daniela Zagari. La decisión ya fue notificada a las partes, que están solicitando la citación de testigos, cuestiones documentales y periciales.

Se reunió el Consejo de la Magistratura en Viedma. Abordó por un lado la modificación de la Ley que rige el funcionamiento del órgano y por otro expedientes administrativos relacionados con el caso Atahualpa.



La Procuración General informó que decidió acusar a la jueza Daniela Zagari, por lo que ya están en etapa de producción de prueba. La decisión ya fue notificada a las partes, que están solicitando la citación de testigos, cuestiones documentales y periciales.



La próxima etapa, luego de cumplidos varios pasos procedimentales, será la fijación de una fecha para realizar el juicio político. Para llevar a cabo el enjuiciamiento, se deberá resolver también la integración del Consejo de la Magistratura, ya que hay consejeros que actuaron en las distintas instancias del proceso.



Por otra parte, en el caso del ex fiscal Ricardo Falca, la Procuración decidió no acusar. El informe fue elaborado por el fiscal de Cámara de Roca Andrés Nelli. Argumentó que la conducta del magistrado -hoy jubilado- en relación al caso Atahualpa ya había sido analizada en dos expedientes (14/12/FG y 26202/MP2), determinándose que si bien “no solicitó ni dispuso la inmediata inspección del último lugar donde se viera con vida a Atahualpa -local Miloka- y en ambos dictámenes se determinó que esta acción no derivó en la pérdida de datos que pudieron haber sido determinantes para el devenir de la investigación del homicidio”. De esta manera, atento a que la conducta ya había sido valorada en dos sumarios anteriores, el Consejo de la Magistratura, por unanimidad, resolvió que ante la falta de acusación correspondía el sobreseimiento.



El Consejo de la Magistratura estuvo presidido por el juez Ricardo Apcarián y lo integraron los legisladores Facundo López, Tania Lastra, Nicolás Rochas, y los abogados Alejandro Montanari y Sandra Eizaguirre.



La continuidad del Consejo de la Magistratura tiene como tema central la modificación de la Ley que organiza su actividad. En este caso, con la presidencia de Adriana Zaratiegui y una integración distinta. Esta labor viene cumpliéndose en cada una de las circunscripciones y se encuentra en su última etapa.