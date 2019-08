Noticias

25-08-2019

Todas las Noticias

RíO NEGRO

Mantienen regularizados aumentos de pensionados y retirados de policía

El Gobierno de Río Negro mantiene regularizados a la fecha el pago de los aumentos otorgados al sector pensionado y retirado de la Policía de Río Negro.

La Dirección de Control Previsional de la fuerza policial confirmó que los incrementos salariales pactados durante el 2019 se encuentran regularizados a la fecha, habiendo percibido durante el mes de agosto el aumento otorgado hasta mayo.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, destacó que “para lo establecido para el trimestre julio/septiembre, ya se firmó el decreto y se le dará intervención al ANSES, que es el órgano que efectúa los pagos del personal policial en situación de retiro”.

“El centro de retirados no ha manifestado ninguna inquietud al respecto, dado que conoce el trámite que se lleva ante ANSES, una vez firmado el correspondiente decreto; y hasta la fecha han percibido los aumentos regularmente”, afirmó el Ministro.

El funcionario reconoció que los únicos “tramos que no se pagaron son de octubre a diciembre correspondiente al 2018, los cuales ANSES no los paga aduciendo que no serían sumas habituales, motivo por el cual el Gobierno ha presentado su reclamo correspondiente y estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que sean reconocidos”

Por último, Pérez Estevan resaltó el contacto fluido que el Ministerio de Seguridad y Justicia mantiene con todos los centros de retirados: “Nos encontramos siempre al pendiente de la situación de todos los pensionados y retirados de la Policía, desde la Dirección de Control Previsional trabajamos continuamente con la ANSES para poder cumplir con los plazos estipulados, cumpliendo con sus derechos”.