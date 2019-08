Noticias

18-08-2019

BARILOCHE

El Consejo de la Magistratura remitió al STJ el expediente del juez Marigo

Se trató el expediente disciplinario sobre el proceder del Juez de la Cámara Laboral Rubén Marigo a raíz de su actuación pública en actos y comunicados, relacionados con su pertenencia a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

En la pasada sesión del Consejo de la Magistratura de Bariloche presidida por la Jueza del STJ, Adriana Zaratiegui, y de la cual participaron el Procurador General Jorge Crespo, los legisladores Tania Lastra, Leandro Lescano y Alejandro Ramos Mejía, junto a los representantes del Colegio de abogados Juan Garrafa, Valeria Silva y María Olmedo Murúa, se trató el expediente disciplinario sobre el proceder del Juez de la Cámara Laboral Rubén Marigo a raíz de su actuación pública en actos y comunicados, relacionados con su pertenencia a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.



Oportunamente se había realizado una presentación en el Consejo de la Magistratura para que analizara si estaba frente a una disfuncionalidad.



El Consejo consideró que no le corresponde abordar la cuestión atento que la conducta investigada no configura una falta que pudiera corresponder sanciones que excedan el límite normado en el inc. 7) del art. 206 de la Constitución Provincial, que establece las facultades del Superior Tribunal de Justicia.



De esta manera descartó la posibilidad de enjuiciar al magistrado.



En función de ello resolvió, por mayoría, remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, a los efectos de que analice la cuestión conforme sus facultades de Superintendencia. El máximo Tribunal puede establecer que no hubo desarreglos o bien aplicar una sanción leve.