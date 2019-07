Noticias

09-07-2019

Viedma está en emergencia alimentaria

El Concejo Deliberante declaró la emergencia alimentaria por un año en todo el ejido de la municipalidad de Viedma. La iniciativa, impulsada por las organizaciones sociales que sostienen los 23 merenderos y comedores que existen en la ciudad, fue aprobada

El concejal Diego Santos (FPV), autor del proyecto, fue el encargado de fundamentar las razones para declarar la emergencia.

«Hoy estamos tratando este proyecto en Viedma, luego de haber sido presentado en octubre de 2018 y haber sido rechazado en diciembre del mismo año. Esto quiere decir que las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno nacional han generado tanta necesidad y desesperación en nuestros vecinos más vulnerables que ya no se puede ocultar esta situación», dijo el concejal.

Y destacó que «hoy estemos tratando esto es por la lucha de las organizaciones sociales que han venido trabajando para visibilizar esto y son quienes les ponen el pecho en los barrios a esta situación».

Santos -informó La Palabra- aportó un dato estadístico surgido del informe de la inflación que realizan el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz y el Centro de Estudios Ambientales desde la NorPatagonia (CEANPa) de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), de donde se desprende que en el mes de mayo una familia tipo de cuatro integrantes necesitó más de 18 mil pesos para no ser indigente.

Por su parte, la concejal del Socialismo Mariana Arregui, destacó la posibilidad de haber llegado a un acuerdo para que la ordenanza sea sancionada, y agregó que «hay algo muy importante que siempre destacamos, es que las referentes de los merenderos y comedores, hablan mucho del alimento que le estamos dando a nuestros niños y niñas, que son quienes en su mayoría asisten a los alimentos, y es empezar a entender qué decimos cuando decimos alimento. Harina y azúcar no es alimento. Incluso es generadora de grandes problemas y enfermedades que afectas a nuestro niñez».

Genovava Molinari (UCR) hizo referencia al por qué ahora acompañó con su voto a la declaración de la emergenci,a al señalar que «nosotros rechazamos el proyecto anterior porque entendíamos que no daba respuestas, me parece que ahora con la conformación de una mesa donde estén todos los actores sentados que debemos ser quienes demos la respuestas es el camino. Tenemos que trabajar en programas alimentarios serios que den respuestas a esta problemática, porque obviamente no alcanza con harina y leche, ese no es el camino. Nosotros comos Estado debemos garantizar una buena alimentación».

La norma establece la conformación en un plazo de 30 días de una Mesa de Emergencia Alimentaria que debe estar integrada por un concejal de cada bloque, un representante de la Secretaría de Desarrollo Humano municipal, dos representantes de la Economía Popular, un integrante del Consejo Local de Adultos Mayores, un integrante del Consejo Municipal de la Mujer, un integrante del Consejo Local del Niños y del Adolescente, un integrante del Consejo Local de las Personas con Discapacidad, y un integrante del Consejo de Salud.