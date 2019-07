Noticias

09-07-2019

VIEDMA

Continuará detenido policía retirado acusado de corrupción de menores

Continuará detenido un policía retirado que fue imputado por corrupción de menores. Los hechos, según la investigación preliminar, habrían ocurrido en El Cóndor.

La continuidad de la prisión preventiva, dispuesta oportunamente por un mes, fue resuelta por la jueza Itziar Soly en la tarde del viernes, coincidiendo con la postura del fiscal Juan Pedro Puntel.

En la audiencia se conoció que el imputado ya no cuenta con un abogado particular, por lo que se le asignó una Defensora Oficial. El rol recayó sobre Graciela Carriqueo. El planteo de la Defensa fue que se habían realizado las Cámara Gesell y tomado testimoniales, por lo que ya no existía riesgo procesal. De esta manera, solicitó el cese de la prisión preventiva. Además, propuso un domicilio en Viedma, para evitar el contacto con la víctima en la villa marítima.

El fiscal Puntel alegó que quedaba prueba por producir, como recabar testimonios de familiares, entorno y personal de la Senaf. También pericias psicológicas a víctima e imputado y otras investigaciones sobre aparatos celulares.

Además de denegar el pedido de culminar con la prisión preventiva, la jueza mantuvo la prohibición de nombrar a la menor, pero levantó la prohibición de identificar al policía retirado, ya que se cumplimentaron las Cámara Gesell, que había sido el argumento central de la medida anterior.