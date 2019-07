Noticias

06-07-2019

El ciclismo rionegrino se prepara para desafíos nacionales

Los preseleccionados rionegrinos de ciclismo concentrarán en agosto y septiembre para llegar de la mejor manera a dos de las competencias más importantes para el deporte provincial: los Juegos Binacionales de la Araucanía y los Juegos Nacionales Evita.

El primer encuentro, organizado por el Gobierno de Río Negro, será el fin de semana del 10 y el 11 de agosto en Allen para las categorías sub 15 a sub 18 en ambas ramas, en pos del armado de los seleccionados que representarán a la provincia en los próximos Juegos de la Araucanía.

Río Negro es el actual campeón y máximo ganador de este certamen, en el que a partir de esta edición habrá paridad de género con la incorporación de la rama femenina en ciclismo y fútbol.

Las concentraciones continuarán en septiembre en miras del armado de los equipos que dirán presente en los Juegos Nacionales Evita. Primero será el turno del ciclismo de pista el sábado 7 y domingo 8 en Allen para las categorías sub 13 a sub 16 masculina y femenina, mientras que la modalidad mountain bike tendrá convocatoria en Cinco Saltos el fin de semana del 21 y 22 para chicos y chicas sub 13 y sub 14.

Las citas nacionales donde se presentarán los seleccionados rionegrinos serán a principios de octubre en Mar del Plata para los Juegos Evita y a mediados de noviembre en La Pampa para los Araucanía.