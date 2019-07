Noticias

06-07-2019

Todas las Noticias

Asoman días de PAROS en Río Negro

UnTER y UPCN se mostraron en desacuerdo con la suma del 7.5 por ciento de aumento que ofreció el gobierno y desde ambos frentes gremiales no descartan medidas de acción directa como posibles paros.

La UnTER reúne su Congreso en Villa Regina para analizar la última oferta salarial del gobierno. Todo indica que será rechazada y en el gremio no descartan medidas de fuerza para el reinicio de clases luego de las vacaciones de invierno.

Así lo reveló la titular del gremio, Patricia Cetera, quien aseguró que la propuesta salarial del 7,5% que hizo Educación en paritaria, es «insuficiente».

Al ser consultada en Frecuencia VyP, aseguró que «siempre sorprende cuando es tan poco» el ofrecimiento en función del aumento de precios permanente que hay en el país. Y reveló: «pensamos que el nuevo ofrecimiento sería mayor al 6%», entendiendo que había comprensión en el gobierno sobre la inflación.

La semana pasada, los gremios estatales (que reclamaban un 12% de incremento) recibieron la propuesta del 6% que rechazaron inmediatamente. Hubo un nuevo llamado a paritarias y creció el optimismo en los jefes sindicales, pero la nueva oferta solo subía un punto y medio.

«Ayer se cerró la paritaria y ahora vamos al Congreso» certificó Cetera, ante las versiones sobre un nuevo llamado.

La dirigente puso en evidencia la herramienta que utiliza el gobierno provincial para calcular la inflación y hacer el ofrecimiento salarial: el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) que realiza el Banco Central. «Nosotros también lo miramos y se va modificando permanentemente» dijo, y aseguró que el gremio mira otras mediciones como el INDEC y -por ejemplo- el último aumento de combustibles.

«Tenemos toda la voluntad de sentarnos la veces que sea necesario en la paritaria, tenemos voluntad de diálogo, pero esperamos un aumento mayor», indicó Cetera. «Es tan inestable el país, que solo creemos en la revisión mes a mes de la inflación», reclamó.

Por último, la titular de la UnTER admitió que «es probable» que no hay un inicio del ciclo lectivo después del receso de invierno. Ésa quizás sea una de las conclusiones del Congreso gremial. Además, la medida podría ser compartida por ATE, que concentra entre sus afiliados una buena porción de porteros de escuelas.

UPCN también advierte

Por su parte, el secretario General de la UPCN, Juan Carlos Scalesi, adelantó que de no haber acuerdo en paritarias habrá medidas de fuerza. Criticó el ofrecimiento salarial del gobierno que alcanza un 7,5% a pagar en tres tramos. Y advirtió que corre riesgo la paz social en la provincia.

«Esto termina en un paro» aseguró Scalesi en diálogo con FM El Rayo. «Hemos hecho el esfuerzo más grande para evitar esta situación, para que no nos acusaran de tener intereses políticos, pero esto no da para más», aseguró.

En ese sentido advirtió que «la gente está desbordada», y planteó que «se puede terminar la paz social» en Río Negro.

El dirigente manifestó que «sorprende mucho» la oferta del gobierno, «la gente viene al gremio y se queja que no puede pagar la luz y el gas, la comida, el alquiler o los remedios». «La sensibilidad de este gobierno es como la del talón de un elefante», subrayó. «No tiene intención de solucionarle los problemas a la gente».

Scalesi admitió que «tuvimos errores y aciertos (como sindicato) en el pasado, pero el destrato que el gobernador tiene con los trabajadores no ocurrió nunca».

Los cálculos que hizo la UPCN, indican que «el aumento que nos quiere dar el gobierno es de 600 pesos» se quejó el jefe sindical. Y aseguró que «hemos perdido casi el 30% del salario entre el año pasado y éste». Scalesi se quejó porque «se terminó el valor de la palabra, el gobernador nos engañó, nos había prometido ir recuperando lo perdido por inflación en estos años».

Por último, indicó que «estamos todos en las mismas condiciones, todos los trabajadores, los afiliados a ATE o UPCN, es lo mismo. Con la gente no me voy a pelear, sí con los dirigentes porque deben dar explicaciones sobre su forma de actuar cuando reclaman aumentos salariales. Aguiar no discute en la Función Pública, no habla, pero después sale y hace declaraciones». Y vaticinó: «En unos días arregla por el 9%».