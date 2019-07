Noticias

05-07-2019

Todas las Noticias

RíO NEGRO

Docentes discuten la oferta salarial y no descartan un paro

Admiten que el ofrecimiento es insuficiente y no descartan medidas de fuerzas tras las vacaciones de invierno.

La última oferta salarial del Gobierno no dejó satisfechos a los gremios. Se trata de un aumento del 7,5% a pagar en tres tramos que fue rechazado por ATE y UPCN en la Mesa de la Función Pública y también por la Unter en la paritaria docente. En este último caso, se anunció que si la oferta no se mejora, no comenzarán las clases al regreso de las vacaciones de invierno.

Así lo dijo la titular del gremio, Patricia Cetera, quien aseguró que la propuesta es insuficiente.

“Siempre sorprende cuando es tan poco. Pensamos que el nuevo ofrecimiento sería mayor”, sostuvo la dirigente docente. La semana pasada, los gremios estatales (que reclamaban un 12% de incremento) recibieron la propuesta del 6%, que fue rechazada. Hubo un nuevo llamado a paritarias y creció el optimismo, pero la nueva oferta los desilusionó otra vez.

Cetera dijo que el Gobierno utiliza el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central para calcular la inflación. “Nosotros también lo miramos y se va modificando permanentemente, pero también miramos otras mediciones como las del Indec y -por ejemplo- el último aumento de combustibles”, remarcó.

“Tenemos toda la voluntad de sentarnos las veces que sea necesario en la paritaria, pero esperamos un aumento mayor”, indicó la referente de los docentes, mientras que agregó: “Es tan inestable el país, que solo creemos en la revisión mes a mes de la inflación”.

Por último, admitió que “es probable” que no haya un inicio del ciclo lectivo después del receso de invierno. La medida sería acompañada por los porteros, nucleados en ATE.

ADN