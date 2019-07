Noticias

05-07-2019

Todas las Noticias

Berardi renunció a la presidencia de la UCR

Darío Berardi pegó el portazo y dejará de ser el presidente de la UCR rionegrina. Fue luego del destrato al que fue sometido el radicalismo tras la bajada de la candidatura de Marcelo Cascón a la senaduría nacional por Juntos por el Cambio en beneficio de

A continuación, el texto completo enviado a los afiliados.

“Correligionarios: esta semana me reintegre al comité luego de nueve días de ausencia, acordados desde hace mucho tiempo con los vicepresidentes, y hoy ha sido otro día difícil de los tantos días difíciles que hemos tenido en este año electoral.

Desde la conducción nacional de juntos por el cambio, que integra nuestro partido, se resolvió no aceptar pegar el tramo de senador al de las candidaturas nacionales. Esta decisión no fue consultada ni informada al distrito y nos enteramos por vías no institucionales.

Hemos trabajado en la jornada con los asesores y presentamos en el Juzgado Federal de Viedma la solicitud de pegar la boleta; hemos hecho conocer nuestro malestar a Cornejo y la conducción nacional por la forma artera de tratar este tema a nuestras espaldas. Esperemos se pueda enderezar.

Este hecho se suma a la conducta partidaria de este año de quienes propusieron una salida en nuestra convención y jugaron al revés, de los que ahora militan por WhatsApp pontificando como debe ser la conducta de un radical y mantuvieron cerrados los comité en la elección provincial, a los personalismos que nada tienen que ver con trabajar para el conjunto y generar espacios desprendiéndose de cualquier candidatura a los radicales que jugaron mal en elecciones municipales y a los que le destinan más energía a criticar a otros radicales.

No estuve al momento del cierre de listas pero ratificó todo lo actuado por los vicepresidentes del comité central y me hago responsable como de todo el resto.

Por estas cosas duras, difíciles y en la mayoría de los casos asumiendolas en Soledad es que pondré en conocimiento formal de Lorena y Mariano mi renuncia a la presidencia de la UCR para que sea tratada en forma inmediata en la próxima reunión del plenario. Abrazo”.

Diario Legislativo