30-07-2019

Un muerto en terrible choque frontal y posterior incendio entre SAO y Viedma

Fue hoy en el kilómetro 1060 de la Ruta Nacional 3, entre una camioneta Ford y un Chevrolet Aveo. Éste último rodado se prendió fuego. Su conductor, oriundo de Campana, murió atrapado. Aún no se determinaron las causas del accidente.

Un hombre murió hoy en un tremendo choque frontal entre dos vehículos, uno de los cuales luego se incendió.

El accidente ocurrió alrededor de las 11 en inmediaciones del kilómetro 1060 de la Ruta Nacional 3, entre Viedma y San Antonio Oeste, informó el subcomisario Ricardo Crespo, jefe del cuerpo de Seguridad Vial de la localidad atlántica.

El impacto fue entre una camioneta Ford Ranger que iba en dirección a Viedma y un Chevrolet Aveo que lo hacía en sentido contrario.

En este último rodado viajaba solo un hombre de 59 años oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires. Su identidad no fue informada aún, dado que no habían ubicado a sus familiares.

Crespo indicó que la víctima quedó atrapada entre los hierros retorcidos del auto que se incendió en su totalidad producto de la fuerte colisión.

En tanto que la camioneta era conducida por un hombre de 52 acompañado por una mujer de 68, domiciliados en Rawson, Chubut.

Ambos fueron trasladados al hospital de Viedma con lesiones que, en principio no revestirían gravedad.

El hecho fue informado al puesto caminero desde la Comisaría 10ma, donde recibieron el alerta.

Al lugar concurrieron policías de la dependencia vial, bomberos de San Antonio Oeste y personal de salud de la localidad de San Javier, que concurrió en asistencia.

Se realizaban pericias para determinar cómo se produjo el hecho.

El subcomisario indicó que el encontronazo se produjo en un sector de recta, por lo que se presume que uno de los conductores invadió el carril contrario.

Tampoco se había determinado aún de qué forma se iniciaron las llamas.

Otros automovilistas tomaron las fotografías que ilustran este artículo.