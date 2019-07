Noticias

30-07-2019

APEL pide otra audiencia a Pesatti por salarios y pase a planta permanente

El gremio que conduce Alejandro Gatica reclama discutir en forma urgente una recomposición salarial y el pase a planta permanente de contratados. Piden un adelanto del 3% a partir de julio.

La Comisión Directiva de APEL informó que solicitó una nueva audiencia al vicegobernador rionegrino. El sindicato de los trabajadores legislativos espera la convocatoria de Pedro Pesatti para analizar de manera urgente la recomposición salarial y el pase a planta permanente de los contratados.

En una nota enviada el pasado viernes, las autoridades del gremio requieren que se dicte una resolución que determine un adelanto del 3% a partir del mes de julio.

Basan este pedido en que aún no fueron convocados –pese a haber solicitado previamente una entrevista- para acordar la política salarial del trimestre julio-agosto-setiembre, lo que sí sucedió en los Poderes Ejecutivo y Judicial de la provincia. En esos ámbitos la oferta fue del 9% para dicho trimestre.

Desde APEL consideraron que ante la falta de tiempo y la finalización del mes de julio se hace necesario dictar una resolución para incluir un 3% a los haberes de julio.

Pase a planta permanente

Asimismo, el sindicato de los legislativos insistió con la necesidad de iniciar inmediatamente el proceso de pase a planta permanente de los trabajadores legislativos jornalizados, destacando que “hace 8 años que esto no se produce”.

Tras recordar la promesa del vicegobernador, respecto de que esta medida iba a implementarse luego que se hiciera lo propio en el Poder Ejecutivo provincial, el titular de APEL, Alejandro Gatica, mencionó que “eso ya sucedió y está sucediendo. Miles de empleados del Poder Ejecutivo están pasando a planta permanente en este momento”.

“Sin embargo, necesitamos que la Presidencia de la Legislatura emita una Resolución para que los organismos de control externo (Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensoría del Pueblo) puedan iniciar pronto este proceso”, añadió Gatica.

Dijo más adelante que “como lo hemos señalado permanentemente, el pase a planta permanente de quienes hace tantos años se vienen desempeñando diariamente en el Poder Legislativo rionegrino no es ni más ni menos que un acto de justicia para ellos”.

“Es absolutamente ingrato y desagradable para los agentes jornalizados no saber si al mes siguiente o con los cambios de autoridades continuarán en sus puestos de trabajo”, sostuvo Gatica.