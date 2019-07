Noticias

03-07-2019

REPENSáNDONOS

El ciclo ‘Repensándonos’, que llevan adelante la Legislatura de Neuquén y la Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional (FUNYDER), puso la mirada sobre la ‘Transferencia tecnológica’.

En una jornada que tuvo como invitado al biólogo y divulgador científico Diego Golombek, en un panel que también estuvo integrado por el ingeniero Carlos Somaruga, la Dra. Patricia Laria y la Dra. Adriana Caballero, vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue.

La moderación de la jornada estuvo a cargo del Mg. Gustavo Ferreyra, secretario de Extensión y apoderado de la FUNYDER.

La Dra. Adriana Caballero expuso sobre los trabajos de investigación de los equipos que conduce en el área de la biotecnología, específicamente sobre levaduras, que se utilizan en la producción de bebidas fermentadas, panificación e industria láctea. Explicó en particular la investigación sobre levaduras para vinificación a partir de cepas locales, trabajo que permitirá introducir un valor diferencial a los vinos patagónicos. El proyecto viene dando saltos de producción en los últimos años y buscan llevarlo a una escala de producción industrial a partir de la utilización para el cultivo de las levaduras del bagazo de manzana que produce en grandes cantidades la juguera Pura Frutta (Patagonia Beverage) y que hasta el momento no tiene valor comercial. Esta asociación ha dado lugar a la conformación de una empresa de base tecnológica, con la estructura de un consorcio público-privado entre la Universidad y la empresa Patagonia Beverage, con la participación de la Subsecretaría de Innovación Productiva de Río Negro y la secretaría del COPADE de Neuquén. Estará instalado en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Cinco Saltos, y tendrá participación de la Facultad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con sede en Villa Regina.

En su exposición, la Dra. Adriana Caballero planteó que “es importante comunicar a la sociedad cuál es la tarea del científico, del tecnólogo o del universitario que intenta conocer el mundo, porque conociendo el mundo vamos a poder hacer un mejor uso de él, en función de una mejor calidad de vida para todos”.

La vicerrectora destacó que “la producción de conocimiento es una actividad de altísimo riesgo y quien tiene que hacer la inversión es el Estado, porque en ese lugar está la Universidad como herramienta estratégica para el crecimiento. No va a haber inversión del privado en una actividad de tanto riesgo, solo la va a haber cuando haya una aplicación concreta, que es la mínima parte de todo lo que se conoce o de lo que uno aprende respecto del mundo real a través del desarrollo científico”.

El Mg. Ing. Carlos Somaruga, director del proyecto de investigación y transferencia de servicios del Grupo Medios Porosos y director de la carrera de Ingeniería en Petróleo, presentó el trabajo de su grupo en materia de servicios petroleros abocados a la investigador de trazadores, que permite la alerta temprana en caso de derrames a grandes profundidades de aguas utilizadas en la explotación petrolera. El grupo presta servicios a todas las operadoras en la zona de Neuquén, con la petrolera estatal YPF como principal cliente, en una actividad muy sensible vinculada a la protección del medio ambiente. Trabajan en el equipo dos docentes, dos no docentes y 14 personas contratadas con fondos generados con el proyecto, ocho de ellos estudiantes avanzados de ingeniería. “De la investigación devino como única oportunidad de supervivencia y de crecimiento la posibilidad de hacer vinculación tecnológica a través del contacto con compañías de producción de hidrocarburos”, explicó Somaruga. Haciendo una síntesis de la jornada, manifestó que “lo más importante son las conclusiones que todavía no conocemos, ¿cómo va a impactar lo que escuchamos y asimilamos en nuestro futuro?, rescato lo de incorporar el espíritu y la inquietud científica de manera cultural, creo que es un déficit de nuestra sociedad, por lo menos en la Argentina, porque hemos perdido la capacidad de asombrarnos con la ciencia, la capacidad de preguntarnos”.

La Dra. Patricia Laría es contadora pública, máster en Economía y Desarrollo Económico de América Latina, doctora en Ciencias Sociales FLACSO y Profesora titular regular del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, y expuso sobre “El sistema científico tecnológico como eje de transformación”. Destacó que “al sistema científico-tecnológico le cabe el rol político de sistematizar, concentrar y ordenar todos los esfuerzos de los productores, los científicos de una manera sistémica” y que “la pérdida de interés o el declive del espíritu científico no es un problema cultural, es un problema económico, político, ideológico, vivimos en una etapa de cultura y de razón neoliberal, y el neoliberalismo, como ideología, es anticientífico”.

A modo de resumen de la jornada, el Mg. Gustavo Ferreyra afirmó que “por más que hablemos en términos duros de ciencias exactas o de investigación básica, hay una intencionalidad ética, una decisión política, un compromiso social y un impacto cultural en todas estas cuestiones, por lo tanto el compromiso es inherente a la actividad y no hay neutralidad en la condición humana”.

Finalmente, Golombek, en el cierre de la actividad, resaltó la sinergia Poder Legislativo-Universidad y afirmó que “hay que buscar la apropiación productiva del conocimiento, pero muchas veces esa aplicación de la ciencia, que llamamos tecnología, es un canto de sirenas que nos puede cegar. Cuando se nos habla de que el rol de la ciencia es la aplicación, es poner la aplicación adelante del conocimiento, que es muy miope”.

Sostuvo que “el único garante de la producción de conocimiento es la Universidad Pública, ni el cliente, ni la empresa, en un mundo financiarizado, es la Universidad Pública el único garante de que haya una base sólida para hacer aplicaciones y esa base sólida sea el sistema científico, el rol es ese, es producir conocimiento y ojalá ese conocimiento llegue a destino, llegue a la sociedad con aplicaciones”.

Golombek señaló que “el rol principal de la Universidad es conocer, las universidades privadas no hacen investigación, no digo que sean buenas o malas, pero no hacen investigación salvo ejemplos muy pequeños, las que hacen investigación son las Universidades Públicas y esa tiene que ser nuestra bandera, nuestro faro es producir conocimiento, que ojalá se vuelva en servicios y producción”.