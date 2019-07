Noticias

28-07-2019

Todas las Noticias

Río Negro lanzará en La Pampa la 8º Temporada de Avistaje de Fauna Marina

La presentación será el 3 de agosto en Santa Rosa. Participan el gobierno provincial, municipio de San Antonio Oeste y el EMPROTUR. Mostrarán la oferta a los medios pampeanos.

El próximo 3 de agosto el Gobierno de Río Negro realizará en Santa Rosa el lanzamiento de la 8º Temporada de Avistaje de Fauna Marina de Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto de San Antonio Este.

La actividad, de la que también participarán el EMPROTUR -Ente Mixto de Promoción Turística- de Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto San Antonio Este- y el Municipio de San Antonio Oeste, tendrá lugar a las 17 en el salón de conferencias de la Subsecretaría de Turismo de La Pampa, ubicada en Avenida Pedro Luro y San Martín.

Durante el evento se expondrá material de la oferta marina que los visitantes podrán encontrar en los destinos rionegrinos, conformada por delfines, toninas, lobos marinos, pingüinos, orcas y ballenas.

Cabe destacar que la bahía de San Antonio, ubicada a 180 km de Viedma, no sólo cautiva a los turistas por sus cálidas playas en verano, sino que durante el invierno y la primavera ofrece a los visitantes la posibilidad de apreciar la fauna marina en su hábitat natural.

Al ser un Área Natural Protegida, la bahía ofrece a los visitantes un paseo marítimo en embarcaciones pequeñas, en las que caben hasta diez personas, dando lugar a un vínculo mucho más personal y cercano con la naturaleza lindera.

Los paseos no sólo son recreativos sino que también educan ya que los guías de las embarcaciones enseñan a los turistas sobre el medio ambiente.

La temporada de avistaje de fauna marina arranca en agosto y se extiende hasta los últimos días de octubre. Es el lapso en que ingresan al golfo San Matías las imponentes ballenas Franca Austral.

Pero a lo largo de todo el año se pueden observar el resto de las especies no solo embarcado, sino desde cualquier lugar de la costa.