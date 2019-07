Noticias

26-07-2019

Nueva colecta de sangre de cordón umbilical en Viedma

Es la número 29 que este año realiza el hospital Artémides Zatti, que tiene convenio con el Banco Público del Garrahan. La sangre donada se conserva en frío hasta que aparezca un paciente compatible que requiera trasplante de células.

Se realizó una nueva colecta de Sangre de Cordón Umbilical en el hospital Artémides Zatti de Viedma. Es la número 29 de este año, informaron fuentes provinciales.

Se destacó que el establecimiento viedmense es la primera institución de la Patagonia en tener un convenio con el Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical del Hospital Garrahan, y desde el acuerdo firmado en 2018 ya se llegó a las 34 donaciones.

Para ser donante de sangre de cordón umbilical se deben reunir una serie de condiciones como así también haber sido previamente informada y firmar un consentimiento previo al inicio del trabajo de parto.

Los requisitos necesarios para la donación son: tener más de 18 años de edad; cumplir más de 22 semanas de gestación; embarazos simples (no embarazos múltiples); buen estado de salud general, es decir, no poseer antecedentes de enfermedades oncológicas, hematológicas o infecto contagiosas.

El proceso de recolección puede realizarse durante un parto o cesárea y este no interfiere en absoluto en el nacimiento ya que se realiza luego que el bebé es recibido por el pediatra.

La unidad recolectada es procesada, se analiza la calidad de la misma y se almacena en frío y es conservada en un Banco de Sangre de Cordón Umbilical hasta que un paciente compatible con indicación de trasplante de células la necesite.