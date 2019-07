Noticias

25-07-2019

Dictan capacitación sobre gestión y administración judicial, liderazgo y trabajo en equipo

Será el 1 y 2 de agosto en Viedma, organizado por la Escuela de Capacitación Judicial y dirigido a la magistratura y funcionarios del Poder Judicial de Río Negro.

Se realizará el curso sobre “gestión y administración judicial, liderazgo y trabajo en equipo”. El dictado se brindará en Viedma el 1 y 2 de agosto. Es una propuesta organizada por la Escuela de Capacitación Judicial como parte de su plan anual de formación.

Los horarios serán el primer día de 9 a 18 y el segundo de 9 a 17 en el Auditorio del Poder Judicial (Laprida 292).

La capacitación estará a cargo del Dr. Luis María Palma, y se dividirá en cuatro encuentros.

El primero será el 1 y 2 de agosto; el segundo será el 8 y 9 de agosto; el tercero el 15 y 16 de agosto y el cuarto será el 22 y 23 de agosto. La distribución horaria será los jueves de 9 a 18 y los viernes de 9 a 17.

El curso está destinado a la magistratura y al funcionariado del Poder Judicial de Río Negro perteneciente a los fueros civil, familia y laboral y áreas auxiliares de la Primera Circunscripción Judicial.

El docente Luis María Palma es Director Fundador del International Institute for Justice Excellence (IIJE, La Haya, Holanda), Vicepresidente para América Latina de la International Association for Court Administration (IACA, Louisville, Kentucky, EE. UU.). Presidente de E-Justicia Latinoamérica. Decano de la Facultad de Estudios para Graduados (Universidad de Belgrano –UB). Director del Centro de Estudios sobre la Justicia -CEJUS- (Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires –UBA-). Abogado. Pos-Doctor en Derecho (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, -PUCPR-, Curitiba, Brasil). Doctor en Ciencia Política (UB). Doctor en Sociología (UB). Doct. en Derecho Internacional Privado (Universidad Notarial Argentina –UNA). Consultor del National Center for State Courts (NCSC), Willamsburg, Virginia, EE. UU).

Los objetivos del curso son: formar a los participantes mediante el aprendizaje de técnicas para el análisis de los sistemas judiciales y las unidades que los componen, su gestión y administración.

Además proporcionar el conocimiento teórico y práctico de herramientas útiles para optimizar el funcionamiento de las unidades judiciales, la medición y evaluación de su desempeño. También capacitar en el empleo de técnicas gerenciales, liderazgo, trabajo en equipo, coordinación del personal y manejo de los recursos, que faciliten la agilización y mejora en la calidad de la tarea. 4. Generar una actitud favorable al cambio, evidenciada por el uso de herramientas de análisis, evaluación y mejora continua de la labor judicial.

Por último, uno de los objetivos será desarrollar habilidades para la utilización sistemática de tales herramientas, explorar nuevos dispositivos, procesos y secuencias de instrucciones.