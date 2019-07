Noticias

16-07-2019

Denunciaron penalmente a un hombre que mató a un perro a balazos

Viviana Telechea contó cómo vivió una traumática experiencia en la cual le mataron el perro a balazos después que el can mordió a un niño en el barrio Ceferino. Valeria Gilardi, proteccionista independiente de Viedma, contó sobre este y otros casos que su

El hecho generó mucha repercusión por la falta de accionar institucional respecto al hecho de haber liberado a las 2 horas después de haber utilizado un arma al autor de la muerte del perro.

El caso sucedió en la jornada del martes 9 de julio, cuando Viviana bajaba junto a su perro en el barrio Ceferino y al soltarse la correa mordió el brazo de un niño. “Se separó, vino gente, yo le pregunte al nene si vivía ahí y le ofrezco ir al hospital. Vino un vecino con un palo que quería golpear al perro y le dije que no haga nada que lo iba a atar. Me agache a atar el perro y en ese momento viene alguien y le pega dos tiros. Le pegó en la mitad de la panza, porque estaba acostado. No fue cuando atacó al nene”, explicó Viviana Telechea, dueña del perro que terminó muerto.

Escuche el relato de la mujer que contó todo lo sucedido el martes 9 de julio.



Valeria Gilardi, proteccionista independiente de Viedma, quien acompaña a Viviana Telechea en la acción penal contó en el programa El Delitómetro sobre este y otros casos que suceden de maltrato animal y sobre el incumplimiento permanente de las leyes que resguardan la integridad de todos los animales.

“Viviana se comunicó conmigo y la estamos acompañando en el caso. Tengo la copia de la denuncia penal y conseguimos un veterinario que nos haga la autopsia porque Criminalistica no quiso tocar al perro”, refirió y agregó que la gente se ve desamparada porque hay destratos de la policía y situaciones en las cuales no sabes qué hacer.

Gilardi recordó que “hemos tenido casos así cuando un hombre salió con una tijera de podar y mató a una perra. Hubo una sanción absurda de Fiscalía donde el hombre tuvo que pagar mil pesos al hospital Zatti. No sé ni cómo ni porque salió esa sanción”, refirió Valeria que también recordó que en La Comarca no se acatan las leyes nacionales ni las normas que resguardan la vida de los seres vivos”.

Escuche el audio de Valeria Gilardi en la nota lograda este lunes 15 de julio en el programa El Delitómetro en FM Señales.