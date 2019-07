Noticias

14-07-2019

Todas las Noticias

Contundente respaldo a la fórmula Fernández-Fernández, desde la Universidad del Comahue

El Frente de Todos constituyó su mesa promotora en el interior de la Universidad Nacional del Comahue para impulsar las candidaturas a presidente y vice de Albero Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y en particular la postulación a diputada nacion

“El gobierno nacional ha pasado por encima a la Universidad Pública y a todo el sistema científico, desde la Universidad respondemos posicionando a nuestra propia candidata a diputada nacional, que conoce la realidad del sistema universitario y tiene la capacidad para defenderlo en el Congreso”, expresó el Dr. Enrique Mases, secretario de Posgrado de la Universidad, en el momento de presentar a Graciela Landriscini ante un variado auditorio, en el que participaron representantes de distintas agrupaciones de los cuatro claustros universitarios.

Graciela Landriscini planteó cuáles serán sus principales lineamientos de trabajo desde su banca, poniendo énfasis en la producción y los principales puntos de la agenda social y de Derechos Humanos. “Cooperaré en el Proyecto en Educación, Ciencia y Tecnología, innovación, desarrollo productivo, con empleo digno y apoyo a las pymes. Trabajaré por las economías regionales y una cuenca de hidrocarburos que integre la industria y los servicios avanzados a la explotación no convencional generando empleos de calidad y que garanticen la vida, no la muerte de trabajadores, y que supere la idea de exportar solo producción primaria de petróleo y gas sin elaborar”, expresó la flamante candidata.

“Batallaré para garantizar que los Derechos Humanos y sociales se recuperen junto con los nietos que nos faltan, y que no se paguen deudas ajenas mientras haya chicos con hambre en Río Negro y la Argentina”, resaltó Landriscini, al tiempo que anticipó su trabajo en la defensa de “nuestros recursos naturales, el trabajo y empleo de calidad y los derechos de las mujeres en toda su amplitud”.

Finalmente, sostuvo que “la producción frutícola, ganadera e industrial en Río Negro no puede ser destruida por la especulación financiera y la concentración comercial mundial”.

Graciela Landriscini actualmente es secretaria de Planeamiento de la Universidad Nacional del Comahue, donde también es consejera superior representando al claustro docente. Anteriormente, entre otros cargos, ha sido decana de la Facultad de Economía y Administración y decana del Centro Universitario Regional Zona Atlántica. También es activa militante del PJ de Cipolletti y ha integrado los equipos técnicos, en la elaboración de las propuestas económica y productiva, de los distintos candidatos a gobernador en las últimas tres décadas.

Más de un centenar de representantes de los distintos claustros universitarios firmaron una declaración, con la que inician la campaña del Frente de Todos/Todas/Todes, tomando de manera unificada las provincias de Neuquén y Río Negro y con el objetivo principal de convocar adhesiones a la fórmula presidencial Fernández-Fernández. “Hoy las universidades nacionales -y, entre ellas, la UNCo- encaran sus tareas de docencia e investigación en un contexto político y económico totalmente desfavorable. El endeudamiento externo, la fuga de capitales, la inflación, los cierres de Pymes, las altas tasas de interés, la baja de salarios y de jubilación, el creciente desempleo, han sido los “logros” de un equipo de gobierno no sólo ineficaz en su tarea sino también insensible hacia las necesidades de los/as ciudadanos/as. Se suma a este panorama nefasto en lo económico y lo social, un marco cultural en el que el poder de los medios de comunicación instala la alienación en la población, es decir el no poder pensar y pensarse desde sus propias condiciones de vida. En ese marco, no es menor el constante desprestigio y la persecución hacia las clases populares y sus dirigentes, operados por las instituciones gubernamentales y por los medios que de “periodismo independiente” conservan ya sólo un nombre mal usado. Enfrentamos, entonces, en las próximas elecciones, un momento clave para todos/as y para el país. Conscientes de esto, partimos de una premisa ética y política: debemos reconstruir una educación pública que impulse el crecimiento de todos/os junto al crecimiento del país y de la igualdad entre ciudadanos/as. Porque no hay crecimiento sin igualdad y no hay igualdad sin educación pública de calidad”, expresa la mesa promotora.

Sintetizan la campaña en tres ejes: ‘La educación garantiza un futuro posible y también el futuro deseable. Sin educación, no hay futuro ni para las personas individualmente, ni para el país como comunidad’, ‘la ciencia y tecnología en un país soberano significa proyectar salud, crecimiento y bienestar para todas las personas que vivan en él’ y ‘una educación de calidad para todos y todas nos permitirá construir una Argentina justa e igualitaria’.

Además de la campaña tradicional, con visitas a las distintas unidades académicas, se habilitaron espacios en las redes sociales, en donde se puede acceder al documento completo, donde se brinda un crítico panorama la situación universitaria. Los links son facebook.com/frentedetodosunco e instagram.com/frentedetodosunco.