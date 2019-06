Noticias

05-06-2019

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Gremios les marcaron la cancha a legisladores oficialistas

Temperamental reunión de comisiones en la Legislatura de Río Negro. Los gremios le plantaron bandera a los legisladores oficialistas respecto a la posibilidad que el día jueves se apruebe el proyecto de “impuesto a las ganancias” en la provincia.

Patricia Ctera, referente del gremio docente UNTER fue tajante al dirigirse a los legisladores del bloque JSRN. “Lamento que no se haya respetado al pueblo que los votó. Lo lamento profundamente porque hoy escuche en todo momento ese discurso, ganamos las elecciones por el 57, porque no se acordaron antes del 7 de abril. Eso no vinimos a escuchar”,expresó Patricia Ctera ante los legisladores.

“Vinimos a escuchar fundamentos valederos, la política es otra cosa, esto no es la política, la política en un gobierno democrático es la obligación de defender al pueblo no de meterle la mano en el bolsillo, no de seguir sacrificándolo. Esa es la función que tienen dentro de la Legislatura, sancionar leyes en beneficio del pueblo”, enfatizó en un tono muy efusivo.

“Hoy nos vamos y vamos a volver el jueves, sin ninguna duda vamos a volver con algo que nosotros no queremos en instancias democráticas en donde tenemos el derecho a la palabra a través de las acciones y somos dialoguistas desde la UNTER, muy dialoguistas, pero en realidad queríamos irnos con este planteo: en función del requerimiento de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Río Negro, está Legislatura en comisión ha definido por 120 días suspender este tratamiento, eso queríamos escuchar y nos vamos con este sinsabor, la respuesta que no nos dieron los legisladores que nos representan”.