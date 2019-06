Noticias

25-06-2019

Créditos para la seguridad laboral de pescadores artesanales

Los productores pesqueros artesanales de San Antonio Oeste se equiparon con elementos de seguridad que exige la Prefectura Naval Argentina.

Esta compra fue posible por medio de una de las líneas de financiamiento que otorga la Subsecretaría de Pesca, a través del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de Río Negro (MAGyP). Fueron ocho los créditos entregados, con cuatro meses de gracia y un interés del 12%.

“No tuvimos ningún reparo en financiar ese tipo de elementos y solucionar este cuello de botella porque ellos no pueden salir a pescar cuando no tienen estos elementos de seguridad o se ven obligados a hacerlo de forma clandestina, y eso no tiene que pasar”, remarcó el subsecretario de Pesca del MAGyP, Jorge Bridi. Este tipo de créditos garantiza adquirir la precaución necesaria, que es costosa ya que los artículos son importados.

Es el tercer año que por medio del Fondo Fiduciario de Río Negro, como agente financiero se pone a disposición de los productores pesqueros tanto artesanales como industriales la posibilidad de potenciar la producción mediante la inversión de dinero para la compra de maquinarias, insumos, elemento de seguridad, refacción, etc. Más de $20.000.000 fueron aportados desde la Provincia destinados a créditos, que tienen la curiosidad de que la garantía puede presentarse en herramientas, y que solo se pide cuando lo requerido supera los U$S7.000.

En cuanto a los montos entregados, van entre U$S3.000 y U$S7.000, dependiendo de las necesidades, y fueron invertidos en radio balizas, bengalas con paracaídas, trajes de agua entre otros elementos. Hubo un noveno crédito que fue destinado a financiar parcialmente un motor de embarcación, que también beneficia a la seguridad y a la producción. La particularidad que posee esta línea es que el dinero otorgado va directamente al proveedor, y se asegura que sea utilizado exactamente para lo que fue solicitado.

“Los créditos otorgados demostraron que el proceso es ágil, que se puede y es simple, así que recibimos cuatro solicitudes más desde la semana pasada ahora, que hoy firmamos y aprobamos destinados también a elementos de seguridad”, explicó Bridi mostrando la exitosa continuidad que vislumbra el plan.