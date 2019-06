Noticias

24-06-2019

¿Piccinini candidata de Pichetto?

La ex defensora del Pueblo Ana Piccinini podría ser la candidata a senadora de Juntos por el Cambio. “Ana Piccinini sería una gran candidata a senadora”, dijo el ultrapichettista Ariel Rivero en el programa Digamos Todo de FM El Rayo y encendió la mecha.

La ex compañera de fórmula de Miguel Pichetto en 2015 prefirió no hacer declaraciones en función del momento. Aseguró que no le parece prudente.

Ante la producción del programa autorizó a contar que no tiene ninguna propuesta de candidaturas, pero aclaró que no está retirada de la política y que habla todos los días con el senador de la coyuntura política y porque además, es su amiga.

Final abierto para las candidaturas del Cambiemos pichettizado.

