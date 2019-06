Noticias

18-06-2019

Weretilneck será candidato a senador en las elecciones nacionales

Así lo resolvió este lunes la conducción de Juntos Somos Río Negro, que se reunió en Choele Choel.





Las máximas autoridades de Juntos Somos Río Negro se reunieron ayer en Choele Choel, bajo una intensa y constante lluvia. En ese marco, resolvieron participar de las próximas elecciones nacionales con candidatos propios y sin realizar alianzas con ninguno de los frentes ya lanzados. Esto significa que se presentarán con boleta corta, es decir que no irán debajo de ninguno de los candidatos a la presidencia.

Acá, seguimos juntos. Feliz de encabezar la lista de Juntos Somos Río Negro para las elecciones nacionales del 11 de agosto, junto a la ministra Mónica Silva y el legislador Leandro Lescano. Vamos a defender en el Senado, los intereses de todos los rionegrinos y rionegrinas. pic.twitter.com/I0uyYVbb72 — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) 17 de junio de 2019

Además, anunciaron que el gobernador Alberto Weretilneck encabezará la nómina de postulantes al Senado de la Nación. Allí, estará acompañado por la actual ministra de Educación, Mónica Silva, y por el legislador Leandro Lescano, de Bariloche.

De esta manera se dieron por terminadas las especulaciones en torno a qué haría el oficialismo provincial de cara a las elecciones nacionales. Los rumores en los últimos días fueron de lo más diversos. Algunos daban cuenta de un cerrado acuerdo con la fórmula de los Fernández (Aníbal y Cristina), mientras que otros hablaban de un acercamiento con Miguel Pichetto, candidato a vice de Mauricio Macri. Sin embargo, Juntos optó otra vez por esquivar el maniqueísmo nacional y lanzar una nueva campaña haciendo eje en los temas provinciales.

El encuentro del oficialismo arrancó minutos después del mediodía. Participaron el vicegobernador Pedro Pesatti; la gobernadora electa, Arabela Carreras, y el vicegobernador electo, Alejandro Palmieri, además de todos los intendentes de Juntos y los legisladores que conforman la mesa provincial. Todos opinaron sobre los pros y los contras de entrar en la disputa ante un panorama político nacional tan polarizado.

Al anunciar a su compañera de lista, Weretilneck aseguró: “Debemos mucho del triunfo del 7 de abril a la buena gestión de Mónica en el Ministerio de Educación”.

Por su parte, la flamante candidata dijo que tienen “que pensar que vamos a afrontar un trabajo político casi artesanal”, en referencia a que Juntos, como no tiene representantes nacionales, no dispondrá de los habituales espacios gratuitos en las radios y la televisión. En tanto, Carreras, dijo que “es una lista que me encanta”.

Ya resuelto lo central, los máximos referentes de Juntos coincidieron que la campaña que se viene “va a fortalecer nuestra gestión de gobierno en la provincia”. Pero ahora buscarán ocupar bancas en el Congreso de la Nación.