11-06-2019

En Patagones Nicolás García apuesta a las PASO para construir

A través de Facebook, Garcia manifestó que “hace ya casi cuatro meses expresé mi voluntad de ser pre candidato a intendente, voluntad que sigo sosteniendo hoy”.

A través de un escrito publicado en redes sociales, Nicolás García ratificó su voluntad de ser candidato a intendente dentro de Unidad Ciudadana. De esta manera, se esfuman las intenciones del curettismo de que se sume a las filas de la candidatura de Ricardo Curetti y habrá al menos dos pre-candidatos en las PASO de esta fuerza política.

Asimismo, el texto agrega una argumentación en la que se detalla que su sector está convencido de que “para ganarle a Zara, que representa a Macri en Patagones, debemos integrar a sectores con experiencia junto a otros con ideas nuevas y gente joven. Si hubiese un armado político que combine a ambos sectores en una lista única y convincente, mucho mejor. Pero no hay que dramatizar si eso no ocurre. Las PASO ordenadas y en unidad son una herramienta muy valiosa. No son una guerra. Por el contrario, pueden colaborar a sumar fuerzas desde distintos sectores, desde los matices o las sutiles disidencias”, reza el texto.

Asimismo, García explicó que quiere “ser respetuoso con todas las personas de nuestro espacio que han expresado su deseo de ser pre candidatos, pero al mismo tiempo dejar bien claro que, como el primer día, queremos competir para gobernar el Municipio de Patagones”.

En este sentido, dijo que hay que “diseñar la mejor estrategia electoral, pero sin dejar de pensar junto a otros, cómo resolver -desde el municipio-, problemas reales: alimentar a una familia todos los días, tener una casa en tiempos razonables, acceder a trabajos de calidad, conseguir que los hospitales funcionen mejor día a día y lograr las condiciones para llegar bien a fin de mes”.

En otro fragmento, el dirigente sindical habló del verdadero rival político de las próximas elecciones para su espacio. “Nuestros adversarios son Macri, Vidal y Zara, junto a las políticas que defienden y sostienen. Tengan todas y todos la tranquilidad de que cada paso que demos nosotros no será para pelearnos sino para reproducirnos, como dijo un Viejo Sabio”, concluyó.