09-05-2019

El Parque Nacional Nahuel Huapi entre las 7 maravillas argentinas

Luego de una campaña de votación popular, el Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado en Río Negro y Neuquén, fue nombrado como una de las “7 maravillas naturales argentinas” en un acto que se llevó a cabo en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires.

El Parque llegó a la instancia final tras sortear las diversas selecciones que propuso el concurso impulsado por la Fundación New 7 wonder of the world. 28 finalistas fueron votados en internet por más de un millón de personas con el objetivo de determinar los nuevos íconos naturales del país.

Se trata del primer Parque Nacional del país creado por Francisco Pascasio Moreno. En él se encuentran algunos de los más reconocidos atractivos turísticos de la Argentina como San Carlos de Bariloche y el centro de deportes invernales Cerro Catedral.

Los siete finalistas surgieron a partir de 77 destinos preseleccionados por el público y un panel de expertos especialistas en distintas áreas que tuvieron en consideración siete atributos que toda maravilla debía poseer: espectacularidad escenográfica, originalidad geológica, singularidad/relevancia, biodiversidad/heterogeneidad, sustentabilidad, accesibilidad y potencialidad.

Los destinos finalistas resultaron: Salinas Grandes, Jujuy; Glaciar Perito Moreno-Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz; Parque Nacional Talampaya, Las Rioja; la Selva Misionera, Misiones; Río Mina Clavero, Córdoba; Parque Nacional Nahuel Huapi, Río Negro y Neuquén y Bañado La Estrella, Formosa.

La masividad del concurso y la nominación repercutirán favorablemente en el sector turístico que desarrolla su actividad en el Parque Nacional. La acción desarrollada por la organización es una potente herramienta de posicionamiento de alcance nacional y una gran vidriera promocional del destino.