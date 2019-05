Noticias

07-05-2019

Todas las Noticias

PATAGONES

Denuncian que patrullero no acudió ante un llamado de urgencia

Alejandro, padre de una adolescente menor de edad que denunció ser víctima de acoso por parte de un hombre manifestó su descontento ante la falta de accionar policial tras un llamado advirtiendo que el denunciado violaba una prohibición de acercamiento.

“Judicialmente las cosas van avanzando porque la justicia es lenta pero va avanzando. Me doy cuenta que la gente que tiene que cumplir sus funciones no lo hace. El viernes me llama un vecino diciendo que este individuo que tiene una perimetral de 300 metros por un año, de cumplimiento efectivo estaba a 50 metros de nuestro hogar. Llamamos a emergencia, nos pasaron con la Policía Comunal y nos dijeron que nos acercamos porque ellos no podían tomar la denuncia por teléfono”, refirió Alejandro.

Una vez en la unidad policial de Carmen de Patagones quisieron realizar la denuncia para que manden un patrullero y les dijeron que el protocolo indica que tienen que hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer. “Tenía a una persona con una restricción perimetral a 50 metros de mi casa y mi nena estaba sola. Ni cinco de bolilla me dieron y no hicieron firmar el libro donde tienen que quedar asentadas las denuncias”, puntualizó Alejandro.

El desesperado padre expresó que tuvo que irse corriendo a la Comisaría de la Mujer donde lo atendieron muy bien, pero el patrullero nunca apareció a certificar si el sospechoso estaba o no en el lugar que un vecino aseguró verlo.

“Lo que pretendo es que como un ciudadano común la policía no se nos ría en la cara, que nos den bolilla”, puntualizó.

Escuche el audio de la nota