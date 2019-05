Noticias

06-05-2019

PATAGONES

Bari se presentó como candidato dentro de "Hay alternativa"

Con un excelente marco de público, los referentes de “Hay Alternativa” en Patagones, Ricardo Marino, Gerardo Bari y Raúl Rosemberg, dejaron inaugurado el local de campaña, sobre calle Bynon 154 de Patagones, donde se hicieron presentes seguidores de este

Se encontraban presentes familiares, amigos, prensa local y vecinos del interior del partido de Patagones, Villalonga, Stroeder, San Blas y Cagliero, a quienes se les agradeció muy especialmente.

En primer lugar, la apertura de este espacio político, estuvo a cargo de Raúl Rosemberg, ex concejal, oriundo de Villalonga quien dio la bienvenida a los presentes y destacó “la importancia de haber llegado hasta la apertura del local, hoy más consolidado, con la esperanza de que esto se transforme en un lugar de encuentro de reunión de intercambio y actividades”.

El referente, manifestó que es necesario afianzar un aspecto que es la “confianza”, al mismo tiempo dijo “hay experiencia para legislar, hay experiencia de gestión, no somos improvisados en una gestión de gobierno, tenemos muy claro adonde queremos ir”, expreso el ex edil.

Además, en su discurso adelanto “hoy ya tenemos un muy buen candidato a intendente y si lo sabemos secundar, vamos a ser competitivos en las elecciones y vaya si podemos pensar en el triunfo de este proyecto”, a la vez que remarco que “entusiasma pensar que compartimos la idea de trabajar por nuestros vecinos y que nuestro pensamiento político está dotado de un alto componente altruista”.

El segundo lugar, fue el turno de Ricardo Marino referente del Frente Renovador en Patagones y actual concejal, quien destaco principalmente el firme alineamiento de nuestro espacio con quien lidera el frente renovador Sergio Massa, y su permanente defensa de los beneficios patagónicos seguidos, como así también criticó al gobierno nacional por haber sumido en la pobreza y desesperanza a millones de argentinos.

Finalizando, Marino anuncio que, “Gerardo Bari”, es el candidato a intendente de “Hay alternativa” en el partido de Patagones, y sin dudas fue el anuncio más trascendente de la noche.

Fue así que Gerardo Bari en medio de aplausos, inicio su discurso agradeciendo a quienes día a día colaboraron para cumplir con la apertura del espacio, agradeció a su esposa, a su familia y amigos y a quienes son incondicionales a él.

Bari expreso que tiene el sueño de ser intendente de su pueblo, agradeció a Rosemberg y Marino a quienes dijo respetar mucho porque son dos personas que admira y respeta y que le dieron esta oportunidad de trabajar juntos en este proyecto.

En el mismo sentido, destaco el gesto del Concejal Ricardo Marino, que le abrió las puertas en este espacio y fundamentalmente, dar un paso al costado, porque en política, no todos lo hacen.

Dio la bienvenida al espacio político, donde se plantea como abierto, amplio y participativo, donde dejó en claro que anhela que sea un espacio con personas que vengan de distintos partido políticos, porque dijo que “queremos gente que tengan convicciones, que sean apasionados y con ganas de comprometerse con el destino de Patagones”.

Bari también expreso, “pedimos que sean buena gente, y que en esta oportunidad surjan hombres y mujeres con humildad, sensibilidad y con ganas de ponerse en el lugar del otro”.

El flamante candidato Reconoció la trayectoria de Raúl Rosemberg y de Ricardo Marino, y agrego que, como vecinos, “le debemos mucho a Marino por todo lo que hizo para nuestro partido, un político con capacidad que supo luchar por el ferrocarril y la ley patagónica, como pocos, un político generoso”.

Con respecto a sus compañeros y referentes del espacio, dijo que los unen convicciones, porque creen fuertemente en un Estado activo y presente, no un Estado chico y ausente, en un Estado en movimiento y que estén en el territorio, que se animen a encabezar la lucha de lo que los vecinos necesitan en el partido de Patagones.

Bari, expreso que el distrito necesita un estado que pueda escuchar, un estado que se adelante a los problemas y no que espere a que le vengan a golpear las puertas, “Junto con Raúl y Marino nos encanta el dialogo y el consenso”, y esto implica pensar como herramientas para la gobernabilidad es una cuestión fundamental, debemos aceptar y respetar al que piensa distinto, y debemos convocarlo”.

Como eje central de su proyecto dijo que, “tenemos que promover la participación de las instituciones intermedias, gremios organizaciones sociales, iglesias”, “no puede más el estado sentirse dueño de las soluciones, tenemos que trabajar junto a las organizaciones sociales, trabajar en redes de contención, promover la participación fortalecerlas, pero no politizarlas.

El candidato Gerardo Bari, se mostró firme cuando expreso la necesidad de conducir un gran equipo que cuide a los vecinos, abrir las puertas a nuestros jóvenes y escucharlos y remarco con mucho énfasis, “no venimos a empoderarnos, venimos para hacer algo en el lugar donde nacimos”, “tenemos el gran desafío de trabajar y fundamentalmente en lo social, no podemos ser indiferentes, porque el vecino necesita estar acompañado, el Estado no puede solo”.

Anunció que otro eje de su proyecto, es avanzar en sectores productivos, porque el Estado tampoco los acompaña. “Es importante escuchar sus experiencias, como así también pensar en armar una agenda de desarrollo que implica empezar a trabajar y caminar en otros ministerios no todo es la obra pública, “la gente no come con la obra pública, la gente no resuelve su carencia con eso”, la gente necesita cultura, trabajo, otras alternativas de trabajo genuino, profundizar mecanismos cooperativistas y caminar en otros ministerios.

Adelanto que necesitamos un debate de ideas, “pretendemos humildad y sentido común”, pretendemos un debate de ideas, no queremos peleas, queremos construir no destruir, trabajar en el sentido de construir…

Finalmente, invito a los vecinos presentes a comprometerse con el proyecto, porque si queremos un destino diferente, debemos ser protagonistas y “salir de la zona de confort”, al mismo tiempo que pidió que “confíen en nosotros, porque trabajamos con pasión, porque amamos el lugar donde vivimos, porque vamos a trabajamos en esta nueva alternativa”.