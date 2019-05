Noticias

05-05-2019

Todas las Noticias

Organizaciones inundaron las calles en el aniversario de Bariloche

Los vecinos de San Carlos de Bariloche se reunieron en la costanera para celebrar un nuevo aniversario: el 117. Acompañó los festejos el gobernador, Alberto Weretilneck, quien sintetizó la relación lograda con la ciudad a través de la elección de una gobe

“Cómo será lo que hemos logrado en estos años, que después de nuestro periodo una barilochense va a ser gobernadora de los rionegrinos”.

“Para mí no es un aniversario más, es el último como gobernador de Río Negro y en este periodo que hemos transcurridos juntos les quiero agradecer el tiempo compartido, los logros y los aciertos, así como también pedirles disculpas por las cosas que no pudimos resolver, aquellas decisiones que no fueron de su agrado o los temas que quedaron pendiente”, expresó Weretilneck al comienzo de su discurso.

En la oportunidad, destacó la relación entre la Provincia y la ciudad lacustre. “Hemos logrado que Río Negro lleve adelante en Bariloche una agenda común de temas y que nunca más se pueda decir que la Provincia la tiene fuera de sus prioridades u objetivos”.

Por último, expresó que la obra que marca la relación con Bariloche es la concreción del Parque Tecnológico Industrial, que se realizará con fondos del Plan Castello. “Ese lugar nos permitirá generar empleo y lograr un Bariloche más allá del turismo”.

Luego del desfile, los presentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica en el Centro Cívico. Las actividades continuarán durante todo el fin de semana.