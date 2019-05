Noticias

BARILOCHE

Audiencia y cesura por el homicidio Valeria Coppa

El tribunal integrado por los jueces Héctor Leguizamón Pondal, Marcelo Barrutia y Bernardo Campana dará a conocer, el próximo lunes 3 de Junio, la sentencia que deberá cumplir Mariano Cordi, argentino, mayor de edad, como autor penalmente responsable de H

La víctima, Valeria Coppa, mantuvo una relación de pareja con el imputado. El hecho ocurrió el 29 de Enero del año en curso, en inmediaciones de la iglesia Catedral de Bariloche, oportunidad en que Cordi, usando un arma de fabricación casera, atacó a Coppa, disparó en contra de la mujer, provocando su muerte.

En la fecha se realizó audiencia de acuerdo parcial, prevista en el artículo 216 del Código Procesal Penal . Las partes manifestaron al tribunal , el acuerdo en la formulación del hecho en sí, en el material probatorio, en la calificación legal, pero mantuvieron la diferencia en relación a la pena que corresponda. El Tribunal declaró a Cordi responsable del hecho endilgado.

Al momento de los alegatos los fiscales Cendón y Lozada solicitaron se condene a prisión perpetua a Cordi, toda vez que "no existen muchas alternativas en relación con el pedido de pena, ha quedado claro que Cordi no presenta ni siquiera remordimiento por los hechos acontecidos" señaló Cendón. Agregó que "no hay posibilidad de analizar montos de pena, el tipo penal establece la pena de prisión perpetua como sanción de estos casos".

Por su parte la querella adhirió. Natalia Araya en representación de la madre de la víctima realizó una semblanza de la personalidad de la víctima, consignando que era una mujer luchadora, que fue cosificada por un hombre por el solo hecho de ser mujer. Analizó también el contexto de violencia de género, el que atraviesa a todas las clases sociales.

El defensor de Cordi, el abogado Marcelo Ganuza, solicitó 12 años de prisión. Sostuvo que Mariano Cordi no tiene antecedentes penales, pidió tener en cuenta su vinculación con la droga, el intento de suicidio, "por el grave arrepentimiento que en su corazón mi defendido tuvo". Insistió en que "mi defendido no es una mala persona". Destacó que está acreditado que la ayudaba a Valeria material y económicamente, "lo hacía de corazón porque la quería, porque la quería estaba celoso". Afirmó que hubo circunstancias extraordinarias que llevan a aplicar la última parte del artículo 80, como el grave arrepentimiento.

Cordi, al hacer uso de la palabra, pidió perdón a los familiares de la víctima que se encontraban presentes en la sala.