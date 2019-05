Noticias

29-05-2019

Hoy no hay transporte público en la Comarca

Desde la Unión Tranviaria Automotriz (UTA) confirmaron que se espera un acatamiento total para el transporte de corta, media y larga distancia en Viedma y Patagones.

La Unión Tranviaria Automotriz (UTA) espera una adhesión del 100 por ciento al paro nacional por 24 horas, convocado por la CGT para hoy miércoles 29/5, desde las 00 horas, por lo que no habrá servicio de la empresa Ceferino / La Comarca.

Así lo confirmó a VDM Noticias, Jorge Modarelli, secretario Gremial de la Delegación Patagones-Viedma quien además indicó que el sindicato no convoca a movilizar.

La medida de fuerza afectará el servicio de corta, media y larga distancia. Con respecto a los viajes de larga distancia que salen esta noche el delegado sindical sugirió acercarse a las empresas para averiguar si se reprograman.

“La situación económica y la crisis ha afectado a todos a lo largo y a lo ancho del país. No hay que olvidarse que hay mucha gente que se quedó sin trabajo en esta crisis así que el paro no es solamente por nosotros sino por toda esa gente que no tiene laburo hoy en día”, manifestó.

En ese marco, señaló que “el que tiene laburo medianamente puede afrontar alguna que otra boleta de luz, llenar la heladera o por lo menos mantenerse; el problema grave lo tiene el que ha perdido el trabajo y no encuentra porque hoy en día no hay trabajo”.

Con respecto a la situación de la empresa Ceferino / La Comarca indicó que “no hay despidos por la crisis”. “Han tenido que acortar algunos servicios y han sobrado choferes que ha acomodado en otros lugares. Y hay choferes que laburan 6 o 7 horas de las 8 que tendrían que laburar y cobran las 8 horas. Ese es un desfase que está absorbiendo la empresa”, indicó.

“Se dan los despidos que puede haber en cualquier parte del año justificado con causa. Sin causa o por una cuestión de reducción de personal no hemos tenido”, aclaró.

