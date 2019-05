Noticias

22-05-2019

PATAGONES

Denuncian aprietes políticos a empleados municipales

Empleados de diferentes áreas como las de tránsito, contable, obras públicas, hospital, corralón municipal y área de Deportes de la municipalidad de Patagones se vieron presionados y hostigados por cuestiones ideológicas y por haberse mostrado en activida

Este medio pudo acceder a un testimonio de una de las trabajadoras la cual no vamos a nombrar para preservar, pero mostró su descontentó por lo que viene sucediendo. En su caso le congelaron los haberes y lo imposibilitaron de ascensos a futuro dentro de su área de trabajo.

En otro caso vieron a un empleado trabajando de manera particular con un precandidato por la oposición y un funcionario se acercó hasta el lugar y luego amedrentó al empleado. “Revisan redes sociales y se fijan en todo, si publicas algo o decis algo en contra fuiste”, remarcó la persona que también se ve damnificado por lo sucedido.

Ante la consulta de si se planteó el caso a los sindicatos expresaron que “hacen poco y nada” en relación a la defensa del derecho de los trabajadores. En uno de los casos, una de las trabajadoras damnificadas decidió no iniciar ningún reclamo para preservar su fuente laboral.

“Hay personas que no están en planta permanente, pero las designan a último momento porque son afines a Zara”, expresó otra fuente damnificada dejando en claro que puede llegar a plantearse la designación a través de un decreto del intendente.

Al respecto, el concejal Gerardo Bari se manifestó sobre el tema y dijo que “esta última semana nos han llamado tres o cuatro empleados municipales que se han sentido hostigados o presionados y se les ha hecho saber sutilmente, de alguna manera, la necesidad de que tengan cierta precaución al momento de su participación partidaria en las próximas elecciones”, refirió Bari.

El concejal y precandidato de “Hay alternativa”, expresó que “evidentemente hay gente que pretende aprovechar esta época política para tratar de presionar o peseguir sutilmente o jugar con el miedo para tratar de condicionar a un empleado municipal que en general son trabajadores becados que no merecen sufrir este tipo de cuestiones".

Ariel Zvenger, concejal del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana y PJ también se expresó sobre el tema y aclaró que “lamentablemente es así. Nosotros desde que asumió esta gestión es que estamos planteando este tipo de actitudes hacia empleados que no comulgan con la idea política del intendente. Siempre han sido negadas pero las pruebas están a las claras, hoy por hoy hace más de un mes que le planteé una situación especial al concejal Castronovo que me la negó rotundamente en principio y después no me trajo nunca más una respuesta, trata de esquivar y evade”, explicó.

“Hay persecución laboral, se ha dejado sin trabajo a gente por ser de otro espacio político, se les ha bajado la categoría a empleados por ser de otro espacio político y mucas veces no se mide con la misma vara al otorgar horas extras a un empleado u otro según que orientación política tenga”, puntualizó Zvenger.