21-05-2019

Adultos mayores hablaron sobre consumo de sustancias

Se llevaron a cabo en Viedma las jornadas de capacitación para el abordaje integral de consumos problemáticos, donde los adultos mayores de la localidad pudieron hablar sobre sus experiencias con el consumo de sustancias nocivas.

La actividad estuvo destinada a equipos profesionales, técnicos que trabajan con adultos mayores, representantes de instituciones y personal que los asiste diariamente en los centros de día y residencias. Contó, además, con la participación de adultos de los Centros de Día de la Provincia, quienes tuvieron un espacio especial de aprendizaje sobre el tema.

En este sentido, fueron varios los relatos que se pudieron apreciar, como el de Atilio Rodríguez, de 70 años, quien en representación del Centro de Día Los Nonos de Viedma, contó que “la charla fue muy buena, me gustó cuando se habló de la recuperar los años perdidos. Es importante poner atención y evaluar cómo andamos. Yo vivía con algunos vicios y en un momento prioricé mi salud, los dejé por juicio propio, porque quiero vivir”.

Así mismo, María Ester Rojas, quien asiste al Centro Don Fanor, explicó que la charla “ha sido un momento para reflexionar, sobre nosotros especialmente que ya llegamos a cierta edad, especialmente para quienes estamos solos. Yo trabajé en la Administración Pública y después de jubilarme me sentí muy sola, entré al Centro de Día y ahí me siento muy bien. Me ayudó mucho aprender, con 69 años es muy importante para mí”.

Por su parte, la subsecretaria de Adultos Mayores de Desarrollo Social, Viviana Pereira, destacó que “tratamos de visibilizar que el tema del consumo problemático, que también los afecta a los adultos mayores, por ejemplo en la toma de medicación, que muchas veces es una salida ante la soledad o los problemas de salud. Estamos trabajando desde hace un tiempo en instalar la idea de la optimización del tiempo libre, la relación con los otros, y cómo esto colabora en mejorar su calidad de vida”.

Para finalizar, Pereira resaltó que “el gran problema de los adultos mayores es la soledad y muchas veces recurren a la medicación, al consumo de alcohol, al tabaco, como una forma de salida; a esto le llamamos consumo problemático, y la forma de acompañarlos es a través de las políticas que llevamos adelante a través del Ministerio; salidas, actividades recreativas, aprendizaje, en definitiva, darles nuevas oportunidades”.

La actividad se desarrolló en la Legislatura de Río Negro y fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con la Agencia de Prevención y Asistencia el Abuso de Sustancias y de las Adicciones y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).