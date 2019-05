Noticias

02-05-2019

Se cumplen diez años de mediación en Cinco Saltos

La delegación del Centro Judicial de Mediación (Cejume) de Cinco Saltos cumple diez años ofreciendo el servicio en la ciudad y en las localidades cercanas. El aniversario es el próximo 4 de mayo.

Desde este año, el Cejume funciona en el inmueble de Sarmiento N°237 y cuenta con tres salas de audiencias, además del servicio de asistencia por videoconferencia para cuando alguna de las partes no puede trasladarse físicamente. En esos casos las mediaciones se llevan a cabo por el servicio de Skype.

La mediación en Río Negro es gratuita y obligatoria para los temas patrimoniales y algunos de familia. Desde que la Delegación de Cinco Saltos cuenta con un espacio más amplio y cómodo las audiencias se incrementaron en un 30% y de esta manera se ofrece un método alternativo de resolución de los conflictos a los ciudadanos de la localidad y sus alrededores.

El servicio comenzó a ofrecerse en Cinco Saltos el 4 de mayo de 2009. La Delegación depende del Cejume de Cipolletti. En un primer momento la oficina abría sus puertas tres veces por semana y con el transcurso del tiempo la atención fue diaria.

Hasta ese momento, las oficinas funcionaban en el edificio del Juzgado de Paz y la Defensoría, aunque en un espacio reducido y compartido. La mediación creció tanto en la ciudad que fue necesario encontrar otro lugar.

“La mayoría de los mediadores son de Cipolletti, aunque también hay locales y de Allen o General Roca que se han anotado en el listado, siempre entre 13 y 17 mediadores. Los abogados han apoyado la delegación especialmente por la comodidad que implicó desde el primer momento no trasladarse a Cipolletti. Además, las personas que utilizan el servicio son de Campo Grande, Cte. Cordero, Lago Pellegrini y El Arroyón. Muchas veces, con pocos recursos económicos, lo que favorece el hecho de no trasladarse. La frecuencia del colectivo y los costos hacen que la opción de tener la mediación aquí sea más favorable”, sostuvo Karina Alvarado Contín, titular de la Delegación desde mayo de 2009. El balance que ella realiza es muy prometedor y positivo: “en lo personal me pone muy feliz trabajar para brindar la colaboración necesaria en éste ámbito. La relación con los mediadores y abogados siento que es muy cálida, como de la familia y eso siempre es un aliciente para venir a trabajar”, afirma.

Este año, con la mudanza al nuevo inmueble se sumó Clara Grosso para colaborar en el trabajo administrativo. Y además se proyecta ofrecer nuevos servicios en el espacio que ofrece el edificio de la calle Sarmiento.

Los Cejumes y sus delegaciones dependen de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (Dimarc) del Poder Judicial.

Más del 75% de los conflictos de Familia se resuelven en mediación

Durante el año judicial 2018 ingresaron a los 13 Cejumes de la provincia y sus Delegaciones 10.697 procesos de mediación prejudicial obligatoria sobre conflictos Civiles, Comerciales y de Familia. Fueron 1.460 procesos más que en 2017, por lo que el incremento de ingresos fue del 13,64%.

En cuestiones de Familia, el porcentaje de acuerdos alcanzados es superior al 75 %, en tanto que en conflictos de índole Patrimonial el nivel de acuerdo es cercano al 43 %.