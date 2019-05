Noticias

13-05-2019

Todas las Noticias

Preocupan consecutivos robos en Zona Norte de Viedma

Robos sucedidos en la nueva zona de Viedma genera alarma en varios de los habitantes del lugar. Se trata de la costanera Norte y el sector lindante al barrio San Martín. Las construcciones en ese lugar son muchas y los robos también.

Un vecino fue nuevamente víctima de la delincuencia. Sufrió este fin de semana el séptimo robo en lo que va del año. El descontento es grande porque no ve que la prevención policial sea efectiva.

Son varias las propiedades que se están construyendo en esa zona y la seguridad recae sobre la Subcomisaria 59 ubicada al borde de la ex Ruta 3 entre el barrio San Martin y el barrio Norte, establecido también el barrio Empleados de Comercio. Pero, los hechos de inseguridad se están volcando más hacía el sector de costanera donde nuevas construcciones se levantan en el último tiempo.

“Las primeras dos veces fue más tolerante, pero después le había puesto paredón y rejas. Desde ahí tuve cinco robos más con aberturas y portón. “Me extrañaba que yo no veía mucho tránsito de policía, porque voy haciendo los trabajos yo”, contó el vecino que como puede, de a poco, va construyendo su casa.

Varias fueron las herramientas que le robaron e inclusive materiales. “Se robaron una puerta entera que yo tenía en la casa para colocar. En el último caso, se robaron una soldadora siendo las 19.30 del domingo. Hace diez días robaron por última vez en la misma propiedad. En el hecho de este domingo, testigos vieron a una persona en bicicleta y otro caminando. Fueron los que se llevaron una soldadora.

“Lo veo como que está desbordado el barrio. En la zona Norte me entero de casos que le han sacado de todo, es como demasiado robo. Yo creo que hay gente que no denuncia, pero me he enterado que entraron a casas y robaron pisos, aberturas y herramientas”, contó el vecino damnificado.