13-05-2019

VIEDMA

Imputado por amenazas dijo que “lo busquen o lo detengan”

Durante la semana pasada se concretó una audiencia por amenazas en Viedma. El imputado no asistió y al momento de la notificación en su casa dijo que “si me quieren llevar que me busquen o me detengan”.

El imputado se negó a prestar conformidad al momento de la notificación por parte del oficial quien llegó hasta la propiedad. No prestó consentimiento y dijo no estar imputado en ninguna causa judicial según el informe del oficial encargado de las notificaciones judiciales. La abogada Defensora Oficial, Graciela Carriqueo expresó no haber tenido ningún tipo de comunicación con el imputado de apellido Sandobal. Desde el Ministerio Público Fiscal representado por la Fiscal Viotti, expresó que “no sorprende a ninguno de los presentes la obstaculización al proceso por parte de Sandobal. Al momento de formular cargos se hicieron tres notificaciones con las mismas circunstancias en la cual respondían desde adentro y manifestaban que no estaban ahí o que no vivía allí el señor Sandobal cuando en el acta policial se certificaba que era él”, resaltó Viotti. “Se logró formalizar la audiencia de formulación de cargos y ocurrió lo mismo. Se celebró un acuerdo para la suspensión de juicio a prueba, se solicitó la audiencia y no asistió. Obra una prorroga en diciembre del año pasado en función de prueba pendiente de producción y la necesidad de que Sandobal estuviera conforme. Han sido numerosas e infructuosas las notificaciones”, refirió Viotti. La Fiscal solicitó que Sandobal sea llevado por la fuerza pública al palacio de tribunales para que definitivamente se pueda concretar el proceso judicial y acordar la prórroga de un mes para poder cumplimentar todo el proceso en la audiencia de “probation” acordada previamente con todas las partes.

