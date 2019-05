Noticias

10-05-2019

VIEDMA

Formularon cargos a dueño de Pitbull que atacó a policía

El dueño de un perro Pitbull que atacó a un empleado policial fue imputado por lesiones graves culposas e incumplimiento de la Ley 4535, que regula la tenencia de canes potencialmente peligrosos.

El juez de Garantías Ignacio Gandolfi aceptó la formulación de cargos expresada por la fiscal Maricel Viotti Zilli. La querella estuvo representada por Juan Carlos Chirinos y Juan Carlos Ozuna. La Defensa oficial fue ejercida por Camilo Curi.

Además resolvió, en acuerdo con las partes, que el plazo de de investigación preparatoria será de 4 meses.

El juez de Garantía Ignacio Gandolfi aceptó la formulación de cargos al autor del delito calificado como lesiones culposas graves e incumplimiento de lo establecido en la ley 4535 provincial sobre perros potencialmente peligrosos por ser el dueño de un perro Pitbull que mordió ambas manos de un empleado policial que realizaba tareas de prevención en la calle.

La defensa se opuso a la inicial formulación de cargos y planteó nulidades. Luego la Fiscalía reformuló los cargos y allí fueron aceptados por todas las partes.

Según la imputación fiscal, el último 24 febrero, a las 10.25 aproximadamente, el propietario omitió extremar los cuidados al no haber puesto la debida diligencia en el control de su can conforme la ley provincial de perros potencialmente peligrosos. En síntesis, no albergó al animal en una instalación segura y resistente que impidiera su huida. Tampoco señalizó con la inscripción “perro peligroso”, conforme el artículo 3 de la norma, ni denunció en el registro correspondiente, conforme el articulo 5.

De esta manera, su mascota de raza cruza Pitbull macho de u año y medio de edad, atacó a un empleado policial mientras realizaba recorridas de prevención en la calle. Como resultado, según la acusación fiscal, la víctima recibió múltiples escoriaciones en dedo y palma de mano izquierda y amputación de última falange del dedo anular derecho.