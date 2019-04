Noticias

07-04-2019

Todas las Noticias

Weretilneck: "El mismo resultado lo tendrá Arabela"

El gobernador rionegro emitió su voto este domingo poco después de las 9:30 en la escuela primaria 165. Sobre su futuro, dijo que estudiaría ser candidato a senador en las elecciones de octubre.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, votó este domingo -poco después de las 9:30- en la escuela primaria 165 de Cipolletti. El mandatario provincial dijo en rueda de prensa que comenzó la jornada "con las expectativas de seguir manteniendo la autonomía e independencia y al finalizar el día nos encuentre con una provincia más unida".

Sostuvo que "muchos intentaron nacionalizar la elección todo el tiempo pero lo que se discute son temas que preocupa y ocupa a los rionegrinos".

Weretilneck recalcó que fue "una campaña atípica en la que los opositores apelaron a la judicialización" aunque aclaró que más allá de la denuncia que no le permitió ser candidato "hubo mucho respeto y tolerancia" entre los candidatos.

En relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobernador consideró que fue "la nota negra" de la campaña fue "la proscripción en mi caso" y agregó que "se trató de un fallo político, pero eso ya pasó".

Indicó que "Alberto no esté en la boleta no impactará ya que el mismo resultado lo tendrá Arabela", en referencia a la candidata a gobernadora por Juntos Somos Río Negro.

Sobre su futuro, en tanto, Weretilneck no descartó ser candidato a senador en las elecciones nacionales de octubre próximo. "No digo que si ni no, pero es para analizar más adelante", indicó.