24-04-2019

Para Unter, la falta de presupuesto en las escuelas “es una bomba de tiempo”

Las escuelas de Allen continúan con serios problemas edilicios y en la medida que se acerca la temporada de bajas temperaturas se pondrán en evidencia las falencias en las instalaciones de gas que tienen la mayoría de los establecimientos de la ciudad, mu

La dirigente de la Unter local, Mariela Rodríguez, afirmó que “los calefactores en la mayoría de las escuelas no se limpiaron, el CEM 24 y el CEM 71 estuvieron más de un mes sin clases por problemas en las instalaciones, que ya venían del año pasado, en las escuelas rurales todavía no se encendieron los calefactores y ya se han registrado temperaturas muy bajas”. Señaló que allí tampoco se realizó el desmalezamiento, de vital importancia en esta época para evitar incendios y presencia de roedores.

“La falta de presupuesto y la falta de voluntad política son una bomba de tiempo porque puede pasar en cualquier momento una tragedia como la que ocurrió en Moreno, en la que fallecieron dos trabajadores, acá puede pasar tranquilamente porque tenemos muchas escuelas en que hay un interruptor y abajo un calefactor, nosotros advertimos estas situaciones pero también es importante que los padres y la comunidad educativa se comprometan, creemos que la plata del presupuesto educativo se gasta en otro lado y no hay ningún tipo de control porque no funcionan los Consejos Escolares, el Consejo Provincial de Educación ni la coordinación no informan ni siquiera qué empresas realizan los trabajos, cuando queremos conversar y plantear estos temas con la delegada, Loreley Cabanay, nunca está o no nos puede recibir”, expresó Mariela Rodríguez.

“Seguimos con problemas edilicios serios y la provincia sigue sin invertir un solo peso, la semana pasada explotó un calefactor en la Escuela 172, que estaba instalado debajo de un tomacorriente, algo que no está permitido, en la Escuela 153, donde funciona la Supervisión de Nivel Inicial, hicieron una conexión de gas que no la ví en ningún lado y supongo que no está permitida, es un trabajo que está hecho por gente que es totalmente inexperta”, planteó la dirigente sindical.

Mariela Rodríguez opinó que la situación “se tergiversa a través de la publicidad la falta de mantenimiento de todas las escuelas del Alto Valle, el gobierno le puso mucha onda a un par de escuelas de la zona sur, hay una ESRN muy linda en Sierra Colorada, equipada con paneles solares, que son más pequeñas y más nuevas, está muy bien que las hagan, pero no reflejan la realidad de la provincia, en el Alto Valle son muchas escuelas, con edificios más viejos y que atienden a una población muy grande y la falta de mantenimiento y abandono es generalizada, pero para las publicidades utilizan dos o tres escuelas en las que han hecho una inversión importante”.

La dirigente consideró que “el problema fundamental pasa por la falta de funcionamiento del Consejo Escolar, con lo que pierde participación y control la comunidad, por ejemplo el año pasado se anunció la entrega de 50 mil pesos para comprar los microscopios de la ESRN 24, que ingresaron a la Municipalidad y nunca se realizó la compra, si tuviéramos Consejo Escolar esto estaría transparentado, y el dinero llegó cuando el dólar estaba a 23 pesos, hoy no se puede comprar nada con ese dinero”.

Sobre la situación en este establecimiento, Rodríguez señaló que “los compañeros han vendido pollos para pintar los pizarrones, el cañón lo ganó una alumna en un concurso, no hay ningún elemento tecnológico adquirido por el gobierno, la escuela tiene orientaciones en ciencias sociales y en ciencias naturales, pero no tienen microscopios, es muy parecido a lo que sucede en el ESRN 149, el gobierno no está invirtiendo en ningún elemento tecnológico”. La dirigente sostuvo que “las escuelas funcionan por lo que hacen los docentes, no por lo que hace el gobierno”.

En la ESRN 149 se mantiene el conflicto por la falta de elementos tecnológicos para cursar la especialidad en realización audiovisual y padres, alumnos y docentes han realizado distintas actividades públicas, la última una radio abierta en el centro de la ciudad. La comunidad educativa había concurrido a reclamar al gobernador Alberto Weretilneck el día que concurrió a la ciudad para encabezar la inauguración del edificio del Hospital. En la oportunidad, el secretario de Energía Sebastián Caldiero, concurrió a la escuela para interiorizarse sobre las necesidades. “Los elementos que se comprometió a enviar el secretario de Energía Sebastián Caldiero todavía no llegaron, los estudiantes volvieron a las aulas, pero no tienen con qué desarrollar los contenidos, no pueden estudiar con fotografías de cámaras, tienen que tenerlas para poder aprender y desarrollar los contenidos pedagógicos”, resumió Rodríguez. Tampoco se realizaron las obras para reforzar la seguridad del edificio, especialmente de la habitación destinada a los elementos tecnológicos.

Otro problema serio es la permanente presencia de roedores en la Escuela N° 64. “Plantean que es una cuestión natural, porque comienza a hacer frío y que los patagónicos la conocemos, pero también conocemos que hay brotes de enfermedades graves producidas por roedores, hace 50 años era normal que las lauchas se comieran los libros, pero hoy existen métodos para evitar estas situaciones y no exponer a los chicos a enfermedades graves, en la Escuela N° 64, después de tres sanitizaciones aparecieron otras dos lauchas muertas en un quinto grado, que tuvo que suspender las clases, es muy grave lo que está pasando”, destacó Rodríguez.

La dirigente de Unter enumeró también que “la Escuela 335 del barrio Colonizadora del Sud sigue sin el cerco perimetral y no se arregló la cloaca, la Escuela 282 sigue con la tapa de la cloaca rota.

Finalmente, Rodríguez destacó que “los compañeros de la ESRN 156, que funciona en la escuela rural N° 172 no están cobrando la ubicación y la zona, tuvimos que hacer el reclamo a través de la vocal gremial para que los 20 compañeros cobren en forma retroactiva la zona y la ubicación”.