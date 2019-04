Noticias

19-04-2019

SAN BLAS

Violentaron puerta de un departamento y robaron varias cosas

Delincuentes entraron a un departamento en Bahía San Blas violentando la puerta y se robaron varios elementos de valor. No sería el primer hecho y la inseguridad deja de ser una sensación en la bahía del Pescador.



El hecho registrado en las últimas horas sucedió en el Loteo Rincón del Banco. Los delincuentes entraron a una vivienda que se encontraba totalmente amueblada rompiendo la puerta de acceso. Se llevaron entre varias cosas: un horno eléctrico, un televisor lcd de 32 pulgadas; una sombrilla y ropa de cama.



“Lamentamos muchísimo que estas cosas sucedan en nuestra hermosa y tranquila Bahía”, refirió un habitante del lugar que dio a conocer la situación a este medio.



Vecinos que escriben a este medio aseguran que no es el primer hecho que sucede ya que ha habido otros casos de robos en la bahía, pero no tienen la certeza de saber si fueron denunciados o no. La preocupación por los hechos delictivos se incrementa.