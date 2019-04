Noticias

16-04-2019

Amplian a todo el país convocatoria pública para adoptar a una adolescente

El Juzgado de Familia N° 7 de Viedma, a cargo de la Dra. María Laura Dumpé, dispuso llamar a convocatoria pública y abierta a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, para la inscripción de aquellas personas que deseen adoptar

La adolescente se describe del siguiente modo: “soy alegre y sincera, perseverante, me preocupo por las personas y no me gustan las injusticias, soy un poquito celosa, me adapto fácilmente a las nuevas oportunidades de mi vida, me gusta leer, y me gusta pintar.

Para mayor información pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos ubicado en la calle Laprida N° 325 1° Piso de la ciudad de Viedma, al teléfono 02920-441000 interno 1494 en el horario de 07:30 hs a 13:30hs en días hábiles y/o por correo electrónico a ruagfa1@jusrionegro.gov.ar.

El llamado es una ampliación a todo el país de una convocatoria pública que originalmente fue acotada a la comarca Viedma-Patagones.

Este tipo de convocatoria abierta es excepcional. Para que se llegue a la convocatoria pública de niños, niñas y adolescentes se debe haber agotado la búsqueda, en la base de datos informática, de postulantes inscriptos en el Registro de esta provincia, y debe haber finalizado el proceso de pedido de colaboración a la Red Federal de Registros. Ello se verifica luego de transcurrir un plazo de 20 días hábiles desde el pedido de colaboración a la Red Federal de Registros y corroborar la inexistencia de legajos evaluados y admitidos adecuados al perfil del niño, niña o adolescente.

En este caso se amplía la búsqueda tanto a postulantes inscriptos como a personas no inscriptas.