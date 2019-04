Noticias

15-04-2019

VIEDMA

Planeaban otro “Cuento del Tío” y los sorprendió la policía

Fue en la terminal de colectivos. Dos hombres y dos mujeres esperaban a dos pasajeras de Comodoro Rivadava, con quienes habían pactado por Face la venta de un auto. También tenían cocaína.

Dos mujeres y dos hombres fueron detenidos el jueves en la terminal de colectivos de Viedma en pleno montaje de una estafa conocida como “Cuento del Tío” con la venta de un vehículo ficticio a través de Facebook.

Las víctimas eran dos pasajeras que venían de Comodoro Rivadavia, a quienes habían contactado por la red social.

El operativo demandó la movilización de efectivos de distintas unidades policiales de la ciudad, de acuerdo a lo informado desde la fuerza, que viene trabajando en este tipo de delito que es reiterado en la zona, y tiene registrado casos graves.

Esta vez uniformados que realizaban tareas de prevención en la estación de ómnibus el jueves por la madrugada advirtieron a cuatro personas “en actitud sospechosa merodeando por diferentes sectores, quienes no justificaban con motivos valederos su presencia en dicho lugar”.

Además, subían y bajaban de un auto que habían estacionado en la parte externa del predio.

Al llegar un micro de Comodoro Rivadavia los policías entrevistaron a dos mujeres que descendieron, y manifestaron que venían a la ciudad con la intención de comprar un automóvil.

Puntualizaron que las negociaciones las habían realizado vía telefónica y por Facebook y, de acuerdo a lo acordado, tenían que esperar a los supuestos vendedores en la terminal.

El relato de las pasajeras acrecentó las sospechas de los uniformados, quienes detuvieron a las dos parejas, ante la posibilidad de que estuvieran por cometer el hecho delictivo, se puntualizó.

En el arresto, detectaron que una de las personas tenía varios envoltorios con cocaína.

Puesto en conocimiento la Fiscalía de Turno, se dispuso diligencias de rigor a seguir.

Finalmente “se pudo determinar que la oferta del vehículo que les ofrecían era ficticia ya que el mencionado rodado no se encontraba en la ciudad”.

Asimismo, se informó al Juzgado Federal por el hallazgo de la droga.

Advertencias

Desde la Policía se destacó que por disposición de la Unidad Regional Primera vienen realizando tareas preventivas en diferentes puntos de la ciudad capital de forma conjunta entre las Unidades de Orden Público y Especiales, con el fin de advertirle a los ciudadanos de no realizar compras de vehículos sin antes asesorarse sobre la identidad y reales intenciones de los vendedores, como así de no ingresar a sectores de la ciudad que no conocen, evitando la modalidad conocida como “El Cuento del Tío”.

Han ocurrido varias estafas con este tipo de maniobras, y casos graves. Como el que sucedió a principios de año en el barrio Lavalle, donde murieron dos hombres en un tiroteo desatado por la presunta transacción de un rodado.

En el procedimiento del jueves trabajó inicialmente el personal de la Comisaría 38 del barrio Lavalle, de las Subcomisarias 59 y 63, y Cuerpo de Investigación Judicial, con la colaboración de la céntrica Comisaría 1ra., la Delegación de Toxicomanía y el Gabinete de Criminalística.