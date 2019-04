Noticias

14-04-2019

“Me imagino una relación muy fluida con Arabela Carreras”

El vicegobernador electo Alejandro Palmieri brindó una entrevista al programa Digamos Todo de FM El Rayo. Aseguró que antes de las elecciones “la sensación en Roca era buena” y añadió que “la aparición de un candidato a vicegobernador” de esa ciudad “pued

–El gobernador hace una lectura muy favorable de la elección en Roca. ¿Coincide?

-El resultado fue bueno, aun perdiendo por 16 puntos, cuando en las anteriores elecciones municipales Soria nos ganó 72 a 18. Muestra a las claras, que la gestión de Juntos, por más esfuerzos que hizo el intendente de ocultarla, fue buena para la ciudad. Y además hay formas de relacionarse, que la gente ya no comparte.

-¿Ahora van por la intendencia?

-Ese resultado nos ha vigorizado para encarar los procesos municipales, donde tenemos hombre y mujeres muy interesantes.

-En la actual conformación legislativa la oposición suele quejarse de que presenta muchos proyectos pero Juntos utiliza su predominio para bloquear su discusión. La que usted presidirá tendrá una conformación similar. ¿Cómo imagina los cuatro años de debate?

-A las mayorías las elige la gente. Y son las reglas de mayoría y minorías. La oposición, cuando hace planteos interesantes para toda la población, se analizan y se tratan. Pero también es cierto que la oposición hace su juego, presenta temas demagógicos o inaplicables desde lo económico o territorial, y luego salen a decir que no les tratamos los temas. Juntos quedó con 28 legisladores, con una distribución territorial muy buena. Está el actual vicegobernador, hay tres actuales ministros, varios intendentes. Va a quedar un parlamento muy jerarquizado.

–¿Cómo es su relación con Arabela Carreras y cómo imagina su rol en el gobierno que ella llevará adelante?

-Tengo una muy buena relación de cuando ella era legisladora y yo ministro, y a mí me encanta la gestión. Entonces, me imagino, y lo hemos charlado incluso después del domingo, estando muy cerca. Mas allá del rol constitucional que debe tener el vicegobernador. Me imagino en una relación fluida, muy cercana, y colaborando, porque nos va la suerte de ambos. Mirarse de reojo no solo resta para las dos personas, sino que además resta para la gestión. Me imagino estando cerca de la gobernadora en la toma de las decisiones, en lo que ella considere que le puedo dar una mano. Lo que mas he hecho es estar en un ejecutivo. 12 años. Hay cosas que a uno le tiran, que es colaborar.

–¿Y Juntos? ¿Cuál va a ser el rol de Weretilneck? ¿Se consolidó el pasado domingo definitivamente el proyecto provincial?

-Hay un horizonte de provincia. Debemos profundizar esta idea de provincia. Alberto tiene muchas ganas de trabajar desde lo partidario. Juntos ha crecido de golpe con la baja de Alberto. Ojalá tengamos muchos años por delante. El futuro depende de nosotros nada mas. La gente coincide con nuestras formas. Obviamente todo debe estar apuntalado con una buena gestión. Porque por más discurso que tengamos, si no se prestan los servicios, si no se dan respuestas, no hay apoyo. Es un todo. Aparte hay mucha gente movilizada. Sobre todo la juventud. Esto hay que seguir alimentándolo. Algunos nos pedían dejar los locales abiertos. La gente tiene un embale hermoso. Y Alberto va a tener un rol muy importante como motivador luego del 10 de diciembre.

-¿En octubre Juntos debe participar de las elecciones nacionales? ¿Y cómo?

-La discusión está absolutamente polarizada. Pero para un gobierno provincial es muy importante tener senadores y diputados. Hay que ser cuidadoso, ver bien la estrategia, porque vamos a ir con una boleta corta, sin candidato a presidente. Perderíamos toda la identidad de nuestro espacio ir con el tramo presidencial.

